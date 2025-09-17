Demócratas evalúa impugnar la conformación de la sala que dejó fuera de competencia a Ximena Rincón y apunta contra Gabriel Ascencio

El senador del Partido Demócratas salió en defensa de la senadora del Maule luego de que el Tricel acogiera la solicitad de nulidad de su candidatura. El parlamentario apuntó contra el ministro del tribunal, ex DC, que fue el voto dirimente en el fallo.

El senador y vicepresidente del Partido Demócratas, Matías Walker, salió en defensa de la timonel de su colectividad luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) fallara el lunes en favor del recurso presentado por el oficialismo, firmado por el abogado socialista Gabriel Osorio, que impide a la legisladora buscar una nueva reelección por el Maule.

Walker, si bien no busca impugnar el fallo, que se resolvió por 3 votos a favor y 2 en contra, advirtió que está evaluando la idea de impugnar la sala del Tricel que emitió el veredicto, pues asegura que uno de sus integrantes, Gabriel Ascencio (ex-DC), debió haberse inhabilitado de dicha causa.

“¿Quién dirime finalmente esta controversia? Un ministro político, Gabriel Ascencio, militante de toda su vida en la Democracia Cristiana, que renuncia a ella para asumir en el Tricel y que es el voto dirimente, con la consecuencia de inhabilitar a la presidenta de un partido de oposición, de poder competir en las elecciones y privarle a los electores del Maule la opción de decidir”, dijo Walker durante esta mañana en Tele13 Radio.

Lo cierto es que, si Ascencio se hubiese inhabilitado de votar, la decisión habría recaído en el presidente de la sala, Arturo Prado, quien fue uno de los que votó a favor de acoger la solicitud de impugnación en contra de Rincón.

Sin embargo, para Walker es grave que haya dirimido un ministro que “había mostrado animadversión hacia la presidenta de Demócratas en tuits”. En esa línea, el senador insistió en que a Rincón “nunca le van a perdonar haber liderado la campaña del Rechazo”, en el plebiscito constitucional de 2022.

El legislador apuntó a una publicación de Ex-Ante, en la que Ascencio no esconde en sus redes que votó Apruebo y que fue crítico de Rincón en su campaña por el Rechazo. “Si ellos son de centroizquierda, entonces yo soy del Frente Patriótico Manuel Rodríguez… jaja”, dice una publicación.

En otro posteo, Ascencio expresó abiertamente su postura respecto al plebiscito de salida de la primera propuesta constitucional de la Convención: “Ya tenemos propuesta de NC y con ella tenemos esperanza de un Chile aún mejor, con justicia social, respeto por los DD.HH., paz y dignidad de chilenas y chilenos. Aquello por lo que siempre trabajamos los DC, desde sus fundadores hasta sus actuales militantes. Por eso YO APRUEBO”.

Con todo, Walker también ha puesto sobre la mesa otros antecedentes, como el hecho de que Ascencio fue uno de los ministros que votó en contra de inhabilitar la candidatura de Daniel Jadue al Congreso —caso que también se resolvió 2 a 3—, y que además fue el único en votar en contra del requerimiento presentado en el Tricel por 16 consejeros regionales de oposición contra el gobernador Claudio Orrego, también ex DC, por supuestas faltas a la probidad.

De todas formas, cercanos al senador Walker comentaron que el caso aún está en análisis, pues los abogados del Partido Demócratas siguen recabando antecedentes.