En prisión preventiva quedó hombre acusado de sustracción y abuso de menor de edad TEA en la comuna de Bulnes

La menor de 14 años, con diagnóstico TEA, fue abordada en una plaza de la comuna de Bulnes por el detenido. Éste la encerró en su casa y en un descuido, la víctima logró pedir ayuda siendo auxiliada por un vecino.

El Juzgado de Garantía de Bulnes dejó en prisión preventiva, durante la jornada de este miércoles 17 de septiembre, a un hombre formalizado por el delito de sustracción de menor y abuso sexual de una mayor de 14 años. Los hechos investigados por el Ministerio Público ocurrieron el pasado domingo en la comuna de Bulnes, región de Ñuble.

En la audiencia de formalización, el magistrado ordenó la prisión preventiva del detenido identificado como William Santiago Osores Barrera. Lo anterior, por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía explicó que en horas de la tarde del domingo 14 de septiembre de 2025, en la plaza de juegos ubicada en Villa Las Camelias, Osores Barrera abordó a la víctima -nacida en 2010 y con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA)- a quien inicialmente le ofreció dinero a cambio de tener relaciones sexuales.

Ante la negativa de la menor de edad, el detenido -contra la voluntad de la adolescente- la tomó en brazos trasladándola hasta su domicilio en la comuna de Bulnes. Una vez allí, encerró a la adolescente en el inmueble privándola de su libertad, para luego, mediante la fuerza realizar actos de significación y relevancia sexual.

Posteriormente, y en un momento de descuido del detenido, la víctima logró salir hacia el patio del inmueble donde comenzó a gritar pidiendo ayuda a los vecinos. En ese instante, fue nuevamente abordada por el imputado que la tomó del brazo para continuar reteniéndola al interior de la vivienda, logrando ser auxiliada por un vecino quien abrió el portón y logró sacar a la menor de edad.

El plazo de la investigación se fijó para cinco meses y el detenido pasará a cumplir su control de detención a un recinto carcelario que determine Gendarmería.