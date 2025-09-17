Fiestas Patrias: cómo funcionará el comercio este 18 y 19 de septiembre

Supermercados, grandes tiendas y locales de conveniencia en estaciones de servicios que vendan solo productos envasados deberán permanecer cerrados hasta el sábado 20 de septiembre. Por el contrario, restaurantes, cafés, pubs, discotecas, casinos, cines, farmacias y bencineras, entre otros lugares, podrán operar con normalidad.

Mañana comienza el feriado de fiestas patrias, obligatorios e irrenunciables. Por ello, la gran mayoría del comercio tendrá sus puertas cerradas al público, razón por la que la recomendación habitual es a realizar las compras con anticipación.

Según la Cámara de Comercio de Santiago, El descanso comienza a las 21:00 horas de este miércoles y se extiende hasta las 06:00 horas del sábado 20 de septiembre. En el caso de turnos rotativos, se permite trabajar hasta las 24:00 horas del día 17 o reiniciar labores desde las 00:00 horas del sábado 20.

Esto implica que en el comercio supermercados, grandes tiendas y locales de conveniencia en estaciones de servicio que vendan solo productos envasados deberán permanecer cerrados.

Sin embargo, habrán excepciones. Aquellos lugares del comercio que podrán operar con normalidad son:

Restaurantes, cafés, pubs, discotecas y casinos.

Cines, salas de espectáculos y otros recintos recreativos.

Farmacias de urgencia o de turno.

Estaciones de servicio.

Tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el local.

Pequeños negocios de barrio atendidos directamente por sus dueños o familiares.

De todas formas, la Cámara de Comercio recuerda que los trabajadores exceptuados de este feriado tienen derecho al descanso bianual. Es decir, deben gozar de descanso al menos una vez cada dos años. Por ejemplo, quienes trabajaron en Fiestas Patrias de 2024, deberán descansar en 2025.

“Este derecho busca equilibrar las condiciones de quienes deben trabajar en estas fechas, garantizando que puedan celebrar junto a sus familias al menos cada dos años”, explicó el director nacional (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez.

El incumplimiento de esta norma va desde los $345.325 hasta los $1.385.300 pesos por cada trabajador afectado. Además, quienes sean sorprendidos trabajando deberán cerrar el local inmediatamente.

Durante estos días, la Dirección del Trabajo atenderá denuncias a través de su sitio web (www.dt.gob.cl) y desplegará un programa nacional de fiscalización al comercio, que incluirá controles aleatorios en todo el país.