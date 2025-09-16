Fiestas Patrias 2025: revisa el listado de las fondas gratuitas que abrirán esta semana en Santiago

De cara a este feriado algunos municipios de la capital hicieron el esfuerzo por realizar celebraciones con vecinos de manera gratuita, con panoramas como juegos típicos, bailes, alcohol y comida.

Además de las clásicas fondas de Santiago que la mayoría de las veces cobran entradas, como son las del Parque O’Higgins, el Parque Padre Hurtado, el Estadio Nacional o la del Inés de Suárez, algunos municipios hicieron el esfuerzo en la capital por festejar el feriado con actividades gratuitas.

Revísala el listado acá: