Ciudad16 de Septiembre de 2025
Fiestas Patrias 2025: revisa el listado de las fondas gratuitas que abrirán esta semana en Santiago
De cara a este feriado algunos municipios de la capital hicieron el esfuerzo por realizar celebraciones con vecinos de manera gratuita, con panoramas como juegos típicos, bailes, alcohol y comida.
Además de las clásicas fondas de Santiago que la mayoría de las veces cobran entradas, como son las del Parque O’Higgins, el Parque Padre Hurtado, el Estadio Nacional o la del Inés de Suárez, algunos municipios hicieron el esfuerzo en la capital por festejar el feriado con actividades gratuitas.
Revísala el listado acá:
- Huechuraba: realizará una Fiesta Costumbrista en la Plaza Cívica el 18 y 19, desde las 12:00 a 21:00 horas. Allí habrá juegos, bandas locales e incluso tocarán la Sonora Malecón y la Moral Distraída respectivamente.
- San Joaquín: el 17 de septiembre en el Parque La Castrina se celebrará la Fonda Chilenera, donde habrá una feria de emprendedores, con música en vivo y comida entre 15:00 y 21:30 horas.
- Lo Barnechea: del 17 al 21 se celebrará la fonda Viva Chile, en la explanada El Rodeo. Será gratuita solo este miércoles, el resto de los días se deberán abonar $4 mil. Entre quienes estarán esta semana está Nicole, Américo, los Charros de Lumaco, Entremares y Los Huasos Quincheros. También habrá shows infantiles, comida y música en vivo.
- Pudahuel: la Fondahuel se realizará el 18 y 19 en el Parque Amengual, entre las 12:00 y las 20:00 horas. Será familiar, libre de humo y alcohol, con comida típica y juegos infantiles.
- La Florida: la Fiesta Criolla funcionará en el gimnasio municipal de la comuna, de 19:00 a 21:00 horas. En paralelo habrá actividades en el Parque Balneario de 17:00 a 21:00 horas, con más de 30 agrupaciones, talleres y juegos tradicionales, entre otros.
- Maipú: en la Plaza de Maipú se celebrará desde el 17 a las 12:00 horas la Fonda Terremoto Mayor con Los Rumberos del 900. Entre el 18 y 20 de septiembre funcionará la Fiesta Costumbrista, donde estarán Daniel Muñoz y Los Marujos, que será entre 12:00 y 20:00 horas.
- Renca: la Gran Fonda estará abierta de 18 a 21 en el Parque Las Palmeras, de 12:00 a 21:00 horas, donde actuarán Zúmbale Primo, la Sonora Palacios y Luis Lambis. Las entradas se deben descargar desde el sitio del municipio.
- Quilicura: la fonda del municipio se llamará Quilicura Celebra en Familia, que estará operativa 18 y 19 en la Cancha Santa Luisa desde las 14 horas. Tendrá juegos típicos, foodtrucks, una feria de emprendedores y folklore. Allí tocarán a Noche de Brujas, NINA la que brilla, Paula Rivas y la Sonora Palacios.
