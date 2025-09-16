Cómo colgar la bandera chilena y no arriesgarte a una multa de hasta $350 mil: el 18 y 19 de septiembre es obligatorio

La ley chilena establece la obligatoriedad de izar la bandera nacional los días 18 y 19 de septiembre, con multas que pueden alcanzar hasta 5 UTM para quienes incumplan. Conoce las normativas detalladas sobre su correcta posición, uso y protocolo para estas Fiestas Patrias.

Una de las tradiciones más representativas durante septiembre es instalar la bandera de Chile. Si bien su uso se populariza durante este mes, solo es obligatorio colgarla ciertos días, y no hacerlo o hacerlo de manera incorrecta implica multas.

Si bien la bandera se puede izar o usar durante todo el año, la ley chilena establece su uso obligatorio los días 18 y 19 de septiembre, tanto en edificios públicos como privados. Las sanciones por no cumplir con la ley varían entre 1 y 5 UTM, es decir, hasta $350 mil y dicha fiscalización está a cargo de Carabineros.

Tres formas correctas de colgar la bandera

Si se iza la bandera, debe ser en un mástil de color blanco, hasta el tope y colocarse de manera que la estrella quede al lado izquierdo de quien la mira.

Para poner la bandera de manera horizontal, la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda al observarla de frente. Si se cuelga de forma vertical, la estrella también debe ubicarse en esa misma esquina, vista desde el frente.

Otras normativas y reglas de protocolo y respeto

Si un edificio ya tiene una bandera izada, no es necesario que los departamentos cuelguen una individualmente. Por otro lado, cuando se iza junto con banderas de otros países, la nacional no puede ser más pequeña ni quedar situada a menor altura.

Si bien no figura en la normativa chilena, nunca debe tocar el suelo ni utilizarse como cortina, mantel o como elementos decorativos inapropiados. También, la bandera debe estar adecuadamente iluminada si se mantiene izada durante la noche, y encontrarse en buen estado, limpia y sin daños visibles.