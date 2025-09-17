Las duras críticas de Desbordes contra el Presidente Boric por inauguración de Fiestas Patrias: “No tiene la libertad de hacer lo que se le da la gana”

Este lunes 15 de septiembre el presidente Gabriel Boric dio inicio a las Fiestas Patrias en Coquimbo, y no en la comuna de Santiago donde tradicionalmente se realiza. Ante esta situación, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes no ocultó su molestia asegurando que "uno tiene que estar a la altura en estos momentos, darse gustitos personales es fácil, pero hay miles de personas mirando, y cuando se supone que somos estos liderazgos, darse estos gustitos no ayuda a la convivencia, no ayuda a lo que Chile necesita".

Este lunes 15 de septiembre se llevó a cabo la inauguración de las Fiestas Patrias. En esta oportunidad, el presidente Gabriel Boric decidió hacerlo en La Pampilla y no en Santiago, como se hace tradicionalmente. Ante esta situación, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, mostró su descontento con el jefe de Estado. Además, profundizó en una situación que se dio este martes 16 de septiembre en la inauguración de las fondas del Parque O´Higgins, donde “la barra que llevó la Presidencia comenzó a gritar por Jara”.

“Generalmente las Fiestas Patrias dicen que se abren en el Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago. Pero hoy las Fiestas Patrias en Chile se abren desde La Pampilla, en Coquimbo”, aseguró el Mandatario en la inauguración. Este cambio de locación se realizó con el fin de descentralizar estas festividades y reunió a 200 mil personas de la zona.

“Hace casi 200 años las fondas son ahí mismo (Parque O’ Higgins, Santiago)”, manifestó con molestia el alcalde Mario Desbordes. “Hay que estar a la altura de los cargos”, agregó refiriéndose al Mandatario.

Durante esta mañana, en conversación con Radio Infinita, el alcalde Mario Desbordes profundizó en su percepción sobre la decisión del presidente Boric. Además, se refirió a la inauguración de las fondas del Parque O´Higgins del día de ayer.

Sobre el cambio de locación a La Pampilla, mencionó que “cuando uno es presidente, no puede darse gustos personales, no tiene la libertad de hacer lo que se le da la gana”.

“La verdad es que no me interesa polemizar con él, pero se equivocó. El presidente, en los dos o tres años anteriores, cuando estaba Irací Hassler, no dudó en inaugurar la semana de Fiestas Patrias en Santiago”, agrega.

“Ahora, tomó una decisión donde hay un alcalde de su sector, en un acto que es inédito en la historia. No encontramos ningún ejemplo, ni del presidente Allende, ni Alessandri, en dictadura y en democracia las fondas se inauguraron en Santiago. Esto no es centralismo, es acá donde se produce el llamado a la independencia, la Primera Junta Nacional de Gobierno, y tantas otras cosas. Yo adoro el Maule, respeto las regiones, pero esta es una de las cosas más importante que tienen las Fiestas Patrias”, indica.

La inauguración de las fondas del Parque O´Higgins: “Me salí un poco del libreto pidiendo que no hubiera pifias”

Ayer, martes 16 de septiembre, se llevó a cabo la inauguración de las fondas del Parque O´Higgins. En la instancia, se reunieron el presidente y el alcalde de Santiago. Mario Desbordes también hizo sus descargos al jefe de Estado sobre esta actividad.

“Presidencia nos pidió varias entradas, y se le mandaron 100 entradas más. De repente, la barra que llevó la Presidencia empezó a gritar por Jara, por la candidata, y eso generó una reacción del resto del público y se empezó a producir un tema de barras”, explica. “Me salí un poco del discurso pidiendo que no hubiera pifias, que nos respetáramos entre todo, y creo que salió todo bien”, agrega.

Sobre este llamado de atención al público, Desbordes explica que “se especulaba que era un discurso duro, pero no era la idea”.

“Uno tiene que estar a la altura en estos momentos, darse gustitos personales es fácil, pero hay miles de personas mirando, y cuando se supone que somos estos liderazgos, darse estos gustitos no ayuda a la convivencia, no ayuda a lo que Chile necesita”, sentencia.