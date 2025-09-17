Los cortes y desvíos de tránsito en Santiago para estas Fiestas Patrias y el funcionamiento del Transporte Público el fin de semana

El Ministerio de Transportes informó sobre los cortes y desvíos que afectarán el tránsito en Santiago durante las Fiestas Patrias. Además, se implementará un operativo especial en el transporte público con aumento de frecuencias y refuerzos en las zonas con eventos masivos.

Como todos los años, la Región Metropolitana se debe adaptar a las Fiestas Patrias ante los numerosos eventos que se realizan a lo largo de la capital por los festivos. Por lo mismo, esta mañana el Ministerio de Transportes informó cuáles serán los desvíos de tránsito que tendrán que tener en cuenta quienes se movilicen en auto por la ciudad, y a su vez, cómo operar el sistema Red este fin de semana.

Si bien ya hay algunas fondas que parten hoy, los cortes y desvíos comenzarán desde mañana 18 de septiembre. En tanto, desde hoy 17 hasta el domingo 21 el transporte público en Santiago también tendrá un operativo especial de Fiestas Patrias. Esto, considerando la movilidad que habrá en la ciudad, por eventos y fondas.

Metro tendrán un aumento de oferta de un 20% en comparación respecto a un feriado normal los días 19, 20 y 21. Además, tendrán mayor dotación de personal en estaciones con eventos masivos, como los que se realizan en el Parque O’Higgins.

Los buses del sistema Red Movilidad también aumentarán la oferta de buses desde las 18 horas y hasta las 05:30 horas, particularmente los recorridos habituales que circulan en torno a fondas de Renca, La Florida, Huechuraba y La Reina.

Además se habrá mayor dotación de buses en los ejes principales de la capital y en los recorridos que pasan por terminales de buses interurbanos. Para las fondas más grandes, Parque O’Higgins y Estadio Nacional, habrán servicios especiales.

Un alto número de recorridos tendrán un refuerzo para Fiestas Patrias en toda la Región Metropolitana. Red Movilidad tiene disponible en su sitio web la información sobre este reforzamiento.

Así informaron los servicios habituales en las comunas de Renca, La Florida, Huechuraba y La Reina. En torno a fondas serán los recorridos B24 por Fonda Familiar en Renca; 322 por fonda Doña Florinda en La Florida; 117 por Yein Fonda en Huechuraba; y D08 por Fonda en Parque Padre Hurtado en la Reina

En ejes principales, los recorridos serán por Gran Avenida – San Diego el 201; el 203 de Recoleta – Santa Rosa ; los 210 y F30n de Vicuña Mackenna – Alameda; 506 y 507 Av. Matta – Av. Grecia; el 114 de Av. La Florida; los 103 y 117 de Av. Pedro de Valdivia; el 308 de Av. Independencia; el 426 de San Pablo – Alameda – Providencia – Av. Las Condes; los 302 y 302n de Caletera Ruta 5; y el 119 de y Clotario Blest (Lo Espejo – PAC).

En torno al Parque O’Higgins los servicios especiales serán el 210x del parque a Puente Alto; 307x a Quilicura; 401x a Maipú; y 105x a Renca.

Para el Estadio Nacional se realizará lo propio con el 506x a Peñalolén; 516x a Alameda y Pudahuel Sur; y 114x a La Florida y Puente Alto.

En terminales de Estación Central habrán refuerzo en los servicios 210, 401 y 120.

La fonda del Parque O’Higgins tendrá refuerzo especial de buses. Foto: Agencia UNO.

Cortes y desvíos por en el centro

En estas fechas también se realizan cortes y desvíos por eventos. En el marco del tradicional Te Deum que se realiza en la Catedral de Santiago con la presencia, entre otras personas, del Presidente Boric, desde las 8:00 horas se concretarán desvíos desde calle el Carmen hasta Manuel Rodríguez por un costado del cerro Santa Lucía y la Alameda.

Con esto, y en ese perímetro, vehículos particulares y buses del transporte público, tendrán desvíos por Alameda; Manuel Rodríguez al norte; Compañía; Balmaceda; Independencia al norte; Alameda hacia Calle Carmen al sur; Santa Lucía al norte; e Ismael Valdés Vergara para tomar Av. Santa María al norte.

En el caso del tránsito de Carmen al sur, los automovilistas deberán bajar por Tarapacá para retornar al sur por calle San Francisco.

Otro evento en el centro de Santiago que implicará desvíos es la Gala Municipal que se realiza en el Teatro Municipal. El jueves desde las 16 horas se realizarán cortes en el cuadrante que rodea el recinto. Con dirección oriente serán por Amunategui- Agustinas hacia San Pablo, y Santa Isabel por Lira, calle Subercaseaux y Loreto. En Dirección poniente serán por Zenteno hacia la Alameda al poniente e Ismael Valdés Vergara hacia Santa Lucía, Carmen, Curicó hacia San Francisco al sur.

Desvíos por la parada militar

Como es costumbre, el 19 de septiembre se realizará la parada militas en el Parque O’Higgins, lo que también implicará desvíos en el cuadrante del recinto. Los cortes por el perímetro Parque O’Higgins-Club Hípico comenzarán desde las 07.00 horas del viernes.

Para automovilistas, habrán desvíos será por los ejes de Lord Cochrane; Vidaurre; Dieciocho; Alameda; Av. España; Calle Blanco Encalada; Calle San Alfonso; Mirador; Club Hípico; Isabel Riquelme; Euclides; San Diego; y Matta.

Los desvíos del transporte público se realizarán por Av. España; Blanco Encalada; San Alfonso; Centenario; Isabel Riquelme; Euclides; San Diego; Tarapacá; Lord Cochrane; y la Alameda.

El Ministerio de Transportes tiene disponible toda la información de los corte en en su sitio web.