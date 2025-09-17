Mallplaza suspende servicio de seguridad tras muerte de joven estrangulado en centro comercial de La Florida y estudia acciones legales

La empresa Mallplaza decidió suspender el servicio de seguridad que prestaba Securitas Chile en su centro comercial ubicado en La Florida, a raíz de la investigación por la muerte de un hombre de 27 años que fue reducido por guardias al interior del centro comercial.

Este miércoles, la empresa Mallplaza informó que decidió suspender el servicio de seguridad que prestaba Securitas Chile en su centro comercial ubicado en La Florida, en medio de la investigación por la muerte de un hombre de 27 años que fue reducido por guardias al interior del centro comercial.

El deceso se produjo durante un altercado con guardias del centro comercial la tarde del lunes 15 de septiembre. Según la familia, el joven fue diagnosticado con esquizofrenia, y señalaron que el Servicio Médico Legal (SML) habría determinado que la causa de muerte fue una estrangulación.

En el comunicado difundido, Mallplaza señala que “tal como ha sido desde que ocurrieron los hechos, hemos buscado en diferentes instancias y medios, mantener el contacto con la familia afectada, a quienes hemos ofrecido además de contención y apoyo psicológico, la ayuda legal de un equipo especializado para lo que estimen necesario”.

Junto con ello, la compañía indica que “mientras dure el proceso de investigación, hemos decidido suspender el actual servicio de seguridad entregado en Mallplaza Vespucio”.

“Mallplaza se encuentra estudiando las acciones legales que podría presentar en contra de todos quienes resulten responsables y, en esa línea, reiteramos nuestra completa disposición a seguir colaborando con todas las instancias de la investigación en curso”, acota la entidad.

Tras ello, la sociedad reiteró el compromiso con sus colaboradores y visitantes, y concluyó que “nuestra prioridad siempre ha sido y será garantizar la seguridad y el bienestar de quienes visitan los centros urbanos de la compañía”.

Se trata del tercer comunicado emitido tras el fallecimiento del hombre de 27 años, quien sufrió una desregulación el lunes pasado al interior del mall en La Florida, producto de la esquizofrenia que padecía, lo que derivó en incidentes con agresiones a otras personas y que, según la Fiscalía Oriente, llevó a la intervención de los guardias que intentaron reducirlo.