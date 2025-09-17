Funcionario municipal mordió a alcalde de Melipeuco por supuesto acoso a su pareja: quedó en prisión preventiva

El alcalde de la comuna de Melipeuco terminó con una lesión de carácter grave en su oreja izquierda luego que un funcionario municipal lo mordiera. Esto ocurrió durante una celebración de Fiestas Patrias.

Una actividad municipal para celebrar Fiestas Patrias terminó con el alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao, perdiendo parte de su oreja, luego que un funcionario de la Municipalidad lo atacara en medio del encuentro. A raíz de lo ocurrido el agresor quedó en prisión preventiva y durante su formalización se conocieron más detalles de lo ocurrido.

La fiscal Nelly Marabolí detalló que “un funcionario municipal procedió a agredir al alcalde de Melipeuco, al cual le mordió la oreja izquierda. A consecuencia de lo anterior, la víctima resultó con una herida completa del pabellón auricular izquierdo por mordedura, lesión clínicamente de carácter grave“.

Tras la formalización por el delito de lesiones graves gravísimas, la abogada del Ministerio Público, Daniela Ellenberg, detalló que el juez accedió a dejar al agresor en prisión preventiva. Esto “por el peligro para la seguridad de la sociedad y por el peligro para la seguridad de la víctima. Esto, atendido que Melipeuco es una comuna bastante pequeña y eventualmente la seguridad de la víctima podría también estar en riesgo”.

“Se habría producido una agresión al interior de un domicilio en particular. En donde se estaba desarrollando una celebración de Fiestas Patrias con funcionarios municipales“, añadió.

El por qué de la agresión al alcalde de Melipeuco

Según detalla Emol, el agresor es el encargado de Desarrollo Social de la Municipalidad de Melipeuco y su defensa explicó que su accionar se debió a un supuesto acoso que cometió el alcalde en contra de la pareja del detenido, quien también trabaja en el municipio como Administradora Municipal.

Lo anterior provocó una pelea entre ambos, en donde el detenido terminó mordiendo la oreja del alcalde, Alejandro Cuminao. Esta versión fue rechazada por el Ministerio Público, quienes agregaron que Cuminao resultó con la pérdida completa del pabellón auricular externo de bordes irregulares por mordedura humana de carácter grave.

La Municipalidad de Melipeuco publicó un comunicado en sus redes sociales asegurando que “el alcalde se encuentra estable, en buen estado de salud y está siendo atendido por profesionales médicos que velan por su pronta recuperación. Como institución, condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia, venga de donde venga”.

“Lamentamos profundamente no poder acompañarlos como es habitual en las celebraciones de nuestras Fiestas Patrias y el aniversario comunal. Sin embargo, confiamos en que el espíritu de unidad y solidaridad que caracteriza a Melipeuco prevalecerá en estos días”, afirmaron.