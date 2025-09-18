Gabriel Boric: “Creo que hay una intención por parte de los medios más tradicionales de omitir las cosas buenas y potenciar lo negativo”

Al abordar materias que puedan dar cuenta del legado de su administración, el Presidente apuntó contra el tratamiento de los medios de comunicación tradicionales, aunque también planteó que "hay responsabilidad del Gobierno en las comunicaciones". Más allá de aquello, el Mandatario expresó: "Creo que es muy pronto, y quizás muy pretencioso, tratar de pensar mientras uno está gobernando, en cómo se entiende el legado de uno mismo. Creo que los hechos van a hablar por sí solos, la historia se encargará de juzgar más adelante".

A poco menos de seis meses del término de su mandato, el Presidente Gabriel Boric ya comienza a abordar posibles materias que den cuenta del legado de su administración.

Y justamente en una reciente entrevista con el Museo de la Memoria, el Mandatario tuvo palabras para referise el asunto del legado. Junto con poner sobre la mesa temas como el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados o el Royalty Minero, Boric apuntó a los medios de comunicación tradicionales.

“Creo que hay una intención por parte de los medios más tradicionales de omitir las cosas buenas y potenciar lo negativo. O sea, leer El Mercurio cualquier día, parecía que uno viviera en un infierno y no vivimos en un infierno”, manifestó.

“Pero sin lugar a dudas, también hay responsabilidad del Gobierno en las comunicaciones, en cómo comunicamos”, agregó.

Eso sí, enfatizó que “también creo que es muy pronto y quizás muy pretencioso tratar de pensar mientras uno está gobernando, en cómo se entiende el legado de uno mismo. Creo que los hechos van a hablar por sí solos, la historia se encargará de juzgar más adelante”.

En la misma línea, el Jefe de Estado estableció que “a mí me preocupa, hasta el último día, trabajar de cabeza y con todas nuestras energías en mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Creo que lo hemos hecho, desde perspectivas económicas, hasta poner los cuidados como un nuevo pilar de la seguridad social, el reconocimiento a los profesores con la deuda histórica, el Plan Nacional de Búsqueda, el Copago Cero, que la salud sea gratuita en el sistema público, lo que se ha hecho en materia de royalty aumentándole el presupuesto a más de 300 municipios en todo Chile, gracias a que se le cobra más a las empresas extranjeras”.

Boric y la delincuencia: “Los resultados no son de la noche a la mañana”

En la misma entrevista con el Museo de la Memoria, Gabriel Boric también abordó la problemática de la delincuencia que ha tenido que enfrentar su administración en La Moneda.

“La delincuencia, y en particular el crimen organizado, es indudable que ha tenido una transformación, ha habido un intento de avance muy significativo del crimen organizado en América Latina y en nuestro país. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, los principales líderes del Tren de Aragua habían entrado legalmente a Chile. La inmigración estaba absolutamente desbordada, entonces nos tocó hacernos cargo de una situación muy difícil”, aseveró.

“Hemos hecho reformas muy sustantivas, desde la creación del Ministerio de Seguridad a mejorar de manera significativa el presupuesto de las policías, la Ley Anti Narco, mejorar las capacidades operativas y las relaciones PDI-Carabineros. Lo que pasa es que el enfrentar la delincuencia y el crimen organizado no tiene atajos y los resultados no son de la noche a la mañana”, continuó.

Asimismo, planteó que “por más de que hayan discursos muy facilistas, la verdad es que esto tiene dos dimensiones: Una, la de la represión al delito, que es absolutamente necesario. Y la otra es el cultivo de la cultura, la educación, el deporte, que evita que el delito se tome, y en particular el narco, espacios de la sociedad que hoy están abandonados por el Estado y la sociedad misma. Tenemos que trabajar al mismo tiempo en ambas”.