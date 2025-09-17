Carolina Tohá reaparece con Jeannette Jara en inicio de campaña presidencial y vuelve a las actividades políticas tras su dura derrota

La excandidata presidencial, en silencio desde el día después de la primaria, llegó hasta el Bar Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, para expresar su apoyo a Jeannette Jara en el inicio oficial de la campaña presidencial. Allí también estuvo Gonzalo Winter, el otro derrotado en la primaria y que no había tenido participación en actividades con la abanderada del oficialismo.

En el día que inició oficialmente el período de campaña electoral, a dos meses de los comicios del 16 de noviembre, la abanderada presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara (PC), llegó hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en el Bar Victoria, donde concretó un encuentro con viejos conocidos: Carolina Tohá (PPD) y Gonzalo Winter (Frente Amplio), sus contendores en la elección primaria en la que resultó ganadora por un 63%.

La citación a la actividad de la candidata fue sin demasiada promoción. En su equipo de prensa transmitieron que llegaría hasta el local a las 11 de la mañana, y que daría un punto de prensa al mediodía. No obstante, no se pasó por alto el ingreso que hizo Tohá al local —acompañada de un perro que llevó con correa—, dado que la excandidata de la centroizquierda se había aislado del panorama político tras perder la elección en la que obtuvo un 28%.

En sus redes sociales transmitió, un día después de la elección, que se abría “un tiempo para estar fuera de la primera línea, aunque buscaré formas de aportar al desafío presidencial y al futuro del país“.

Hasta ahora, ese aporte lo había hecho a través de colaboradores afines a ella que trabajan en el comando de Jara. Por lo mismo, la presencia de Tohá en la instancia llamó de inmediato la atención, dado que no se tenía definición concreta de cuándo sería el momento de su retorno al ruedo.

Tohá: “Queda mucho por recorrer y no quiero solo Jeannette sienta ese apoyo, sino que la ciudadanía nos vea unidos”

En todo caso, en el punto de prensa que sostuvo Jara y Tohá —acompañados por Winter a un lado—, la exministra del Interior señaló a los presentes que “no está previsto roles formales”, refiriéndose sobre si sería parte del comando.

“Pero siempre he dicho y lo hemos hecho en este tiempo que voy a encontrar maneras de hacer ver mi respaldo a la candidatura de Jeannette. Y mi opinión sin duda alguna es que ella representa la mejor opción para el país en la próxima etapa”, sostuvo.

El argumento de su presencia, según dijo, estaba motivado por el inicio de la campaña de manera formal. “Donde se presta más atención a las campañas es al final. Queda mucho por recorrer y no quiero solo Jeannette sienta ese apoyo, sino que la ciudadanía nos vea unidos”, afirmó Tohá.

Jeannette Jara junto a Gonzalo Winter y Carolina Tohá. Foto: Agencia UNO.

Asimismo, se refirió a los adherentes a su candidatura que se han trasladado a apoyar a otros candidatos y no a Jara. La reflexión que hizo Tohá fue que “en política, cuando se construyen acuerdos amplios, hay diferencias. No es un ejército. Hay opiniones, matices, énfasis, pero hay una decisión de estar juntos porque hay cosas más grandes que esas diferencias”.

“Si hay personas que estuvieron en el pasado en la centroizquierda y hoy están en la derecha, lo primero que quiero decir es que lo lamento, pero lo segundo es que en sus prioridades y en sus balances fueron más importantes los acuerdos que tienen con la derecha que su pertenencia al progresismo, y eso los aleja de las ideas que queremos representar aquí”, selló.

“Ojalá no sea un alejamiento definitivo”, concluyó.

Por su parte, Jara agradeció la presencia de sus viejos contendores en el Bar Victoria.

“Estoy muy agradecida de su apoyo acá. Y no me cabe duda que su aporte en esto es gigantesco, porque son personas de experiencia, de trayectoria, que tienen liderazgo y que nos complementamos unos a otros”, dijo la candidata del oficialismo y la DC.

En el lugar no estuvo presente el diputado Jaime Mulet (FRVS), también excandidato presidencial y parte del equipo estratégico del comando de Jara.