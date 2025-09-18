“Si no fuese por la buena reacción de mi viejo, no la contábamos”: Lucas Nervi cuenta que fue chocado por conductor en estado de ebriedad

A través de sus redes sociales, el lanzador de disco dio a conocer que se vio involucrado en un accidente junto a familiares. "Nos chocó un loco copeteado", fue parte de lo que relató el medallista panamericano.

Lucas Nervi, deportista nacional que consiguió una medalla de oro en los Juegos Panamericanos santiago 2023, contó en redes sociales que fue chocado por un conductor en estado de ebriedad.

De acuerdo al relato de Nervi, en el accidente también se vieron involucrados sus padres. Eso sí, explicó que nadie se vio mayormente afectado por la situación.

“Cuídense familia, uno puede estar perfecto, pero nunca sabe las otras personas”, partió contando el medallista de oro en Santiago 2023, a través de una historia en su cuenta en Instagram.

En esa misma historia, Nervi compartió una foto del procedimiento policial correspondiente, junto explicar el contexto de la situación. “Fui a buscar a mis viejos a Osorno que viajaron desde Santiago, llegando a la casa nos chocó un loco copeteado y si no fuese por la buena reacción de mi viejo, no la contábamos”, escribió.

Ante lo sucedido, el atleta aprovechó de dejar el siguiente mensaje: “Si toman no manejen y quítenle las llaves a los que cachen que van a manejar”.