Con una actuación histórica: las cuentas alegres del Team Chile al cierre de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

Con la medalla de bronce obtenida por el equipo mixto de natación artística, Chile alcanzó su medalla 65 en el certamen que se llevó a cabo en la capital paraguaya, mejorando así el registro de Cali 2021.

Compartir

El Team Chile saca cuentas alegres tras el cierre de los II Juegos Panamericanos Junior. Con el bronce obtenido este sábado -jornada de cierre- por parte del el equipo mixto de natación artística, el representativo nacional alcanzó un total de 65 medallas en el evento que se llevó a cabo en Asunción.

El equipo conformado por Dominga Césped, Dominga Cerda, Bárbara Coppelli, Macarena Vial, Theodora Garrido, Josefa Oravec, Cholé Plaut, Eva Rubio y Nicolás Campos se quedó con el tercer lugar en la sumatoria de rutinas, quedando solo por detrás de México y Estados Unidos.

Otro deporte que entregó medallas este sábado para el Team Chile fue el canotaje. En el K2 500 metros, Maira Toro y Fernanda Sepúlveda obtuvieron plata. En la misma serie, Sebastián Alveal y Mateo Cossio se quedaron con el bronce.

Alveal y Toro también cosecharon presea de bronce en el K2 500 metros mixto, mientras que Sley Figueroa y Valentina Cornejo consiguieron lo propio en C2 500 metros.

La quinta medalla del canotaje para el Team Chile en la jornada de cierre de Asunción 2025 corrió por parte de la dupla Sley Figueroa-Matías Jiménez, quienes alcanzaron la plata en el C2 500 metros mixto.

Registro histórico para el Team Chile

Con esta actuación, el Team Chile logra su mejor desempeño en unos Juegos Panamericanos Junior, superando el registro de Cali 2021.

En esta oportunidad, el Team Chile totalizó 65 preseas. En el detalle, 18 son de oro, 19 de plata y 25 de bronce.

Con este resultado, Chile se instaló en el octavo lugar del medallero de Asunción 2025, mismo casillero que alcanzó en los Juegos de Cali 2021, pero esta vez con mayor número de medalla.

En los I Juegos Panamericanos Junior, Chile consiguió 58 medallas: 12 de oro, 15 de plata y 31 de bronce.