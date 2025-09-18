Iván Román y Damián Pizarro fuera: esta es la nómina definitiva de la Roja Sub 20 para el Mundial

Este 18 de septiembre se dio a conocer el listado de 21 futbolistas citados por Nicolás Córdova, quienes representarán a Chile en la Copa del Mundo que se desarrollará en nuestro país.

La selección chilena Sub 20 tiene nómina definitiva para el Mundial de la categoría, cita que se desarrollará en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

A través de los canales oficiales de la Roja, se dio a conocer el listado de 21 jugadores convocados por el director técnico Nicolás Córdova.

En dicha nómina destacan nombres como Juan Francisco Rossel de Universidad Católica, Emiliano Ramos de Everton, Ian Garguez de Palestino y Francisco Marchant de Colo Colo, quienes cuentan con importante rodaje en el Campeonato Nacional.

La lista cuenta con tres futbolistas que se desempeñan en clubes del extranjeros. Ellos son Matías Pérez del Lecce de Italia, Willy Chatilez del Huesca de España y Lautaro Millán de Independiente de Argentina.

El nombre de Millán se debe destacar. Este volante ofensivo, nacido en Argentina y de padre es chileno, cuenta con importante experiencia en la exigente liga trasandina. Además, su buen nivel en inferiores le permitió ser seleccionado juvenil de Argentina.

En ese sentido, cabe consignar que el cuerpo técnico de Nicolás Córdova logró convencer a Millán de jugar el Mundial Sub 20 con la Roja.

Román y Pizarro ausentes

En contraparte destacan dos importantes ausencias: Iván Román y Damián Pizarro, dos de los jugadores chilenos con más experiencia en la categoría Sub 20 y que actualmente militan en el exterior.

Román, de las filas del Atlético Mineiro de Brasil, y Pizarro, a préstamo en el Le Havre de Francia (su pase pertenece al Udinese de Italia), no fueron autorizados por sus respectivos clubes para asistir a la cita mundialista.

Y es que el Mundial Sub 20 no se desarrolla en el marco de una fecha FIFA, por lo que los clubes no están en la obligación de ceder a sus respectivos jugadores.

Cabe recordar que Chile competirá con las selecciones de Nueva Zelanda, Japón y Egipto en el Grupo A del Mundial.

El debut del seleccionado comandado por Nicolás Córdova será el 27 de septiembre, en el Estadio Nacional, ante su similar de Nueva Zelanda.

Revisa la nómina definitiva de Chile para el Mundial Sub 20: