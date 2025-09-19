“La gente ya no logra concentrarse”: Matías Assler protagoniza el nuevo fenómeno de teleseries verticales con capítulos de un minuto y medio

El fenómeno de las teleseries verticales ya llegó a Chile a través de Canal 13. Estas son producciones de corta duración grabadas en formato vertical, como el de TikTok o Reels. Su particularidad es que pueden ser vistas en cualquier momento desde el celular. En conversación con The Clinic, el actor Matías Assler, que será el protagonista de la primera de estas teleseries, comenta acerca de este novedoso formato.

El formato de teleseries verticales ya llegó a Chile. Estas consisten en producciones de ficción diseñadas para ser vistas desde el celular, que son grabadas de manera vertical, como el formato de TikTok o Reels de Instagram. Han tenido un buen recibimiento por su facilidad para verlos y por su corta duración, con episodios de un promedio de dos minutos.

Una de estas producciones, “Mi boda es una trampa”, será protagonizada por Matías Assler a través de las plataformas digitales de Canal 13.

La teleserie será un drama de amor y tendrá 25 capítulos. En conversación con The Clinic, el actor Matías Assler entrega sus impresiones sobre estas nuevas teleseries verticales.

“Es un nuevo formato que está ocurriendo a nivel mundial, que son melodramas. Presentan todos los conflictos clásicos de las teleseries, pero de manera exacerbada. Son más intensos aún y en menos tiempo, o sea, ocurren los conflictos en menos tiempo”, cuenta Assler.

“Está siendo un fenómeno mundial que está ocurriendo en Estados Unidos, Turquía, etc. En varios lugares del mundo está apareciendo este formato, y ahora Canal 13 se lanzó a hacerlo. Yo había grabado una de estas historias verticales en México hace como tres meses, con una productora chilena”, añade.

Matías Assler sobre las teleseries verticales: “Le da al cerebro lo que estamos acostumbrados, esa rapidez e inmediatez en que vivimos hoy”

—¿Qué te parece este formato? ¿Cuál es tu apreciación de este fenómeno en que ahora las teleseries cuenten con capítulos breves?

—Me parece que este formato viene a darle el clavo un poco a lo que está ocurriendo, la gente ya no logra concentrarse con tanto estímulo que existe. Este formato, finalmente, con capítulos de un minuto y medio, yo siento que son perfectos. El conflicto es tan intenso y está tan lleno de detalles y de cosas que van pasando tan rápido que te mantiene enchufado. De alguna manera, le da un poco al cerebro, lo que estamos hoy acostumbrados a vivir, esa rapidez e inmediatez en que vivimos hoy.

“Este formato democratiza la producción. Hoy en día cualquier persona va a poder grabar una serie con su celular”

Además, Assler considera que la llegada de este formato permitirá abrir el mercado de las producciones audiovisuales a más gente. “Este formato democratiza mucho el tema de la producción”, valora y agrega que “hoy en día cualquier persona va a poder grabar una serie con su celular, y lo van a poder hacer en una calidad súper buena”.

“Con los lentes que se le ponen al celular, realmente el teléfono ya está grabando como una cámara de cine (…). Realmente creo que esto va a abrir un mercado súper grande para que cualquier persona esté capacitada de hacer una producción audiovisual que pueda venderse”, sentencia.