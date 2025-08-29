Alazán, la nueva apuesta de Matías Assler en el Club Ecuestre de Cachagua: “No es solo un restaurante”

El actor Matías Assler cuenta a The Clinic sobre su nuevo proyecto: un restaurante rodeado por caballos con un ambiente que reúne tanto a familias como a grupos de amigos. "Alazán" está ubicado en el Club Ecuestre de Chachagua, mismo lugar donde antes se encontraba el Social Bar. En poco tiempo, el local se ha convertido "en un lugar de encuentro para toda la comunidad cachagüina" y donde, además de gastronomía, encuentras "cultura", asegura Assler.

El restaurante del actor Matías Assler (36) y su hermana Camila Assler, “Alazán”, abrió sus puertas hace tres meses y está ubicado en el Club Ecuestre de Cachagua, mismo lugar donde antes se encontraba Social Bar. El local tiene vista a una cancha de polo, y se puede ver a los caballos corriendo mientras disfrutas de tu comida. En conversación con The Clinic, Matías aseguró que “Alazán no es solo un restaurante, ha ido mutando a un lugar de encuentro para toda la comunidad cachagüina”.

“Es un ambiente súper relajado, ligado al mundo del campo. Esa es su esencia”, cuenta. Su nombre no es casualidad, viene del ecuestre: la palabra “Alazán” significa rojizo, y es usada para referirse al color del pelo del caballo. “Se remonta a tiempos medievales, especialmente en contextos donde los caballos eran símbolos de nobleza, poder y velocidad”, comparten a través de su Instagram.

Su carta es amplia: desde desayunos y almuerzos hasta elaborados tragos para compartir con amigos. El lugar es multifacético: en las mañanas y durante el almuerzo es un lugar familiar, en las noches se transforma en un espacio para ir a bailar y tomarte algo de su amplia carta de cócteles. En el restaurante también se realizan matrimonios y talleres.

“La idea es que además de lo gastronómico, podamos entregar un poco de cultura”: La propuesta del restaurante de Matías Assler

Matías cuenta que su intención es hacer de “Alazán” un espacio no solo gastronómico si no que también cultural. Durante las noches, cuentan con música en vivo de artistas emergentes. “La idea es que además de lo gastronómico, podamos también entregar un poco de cultura. En un futuro, queremos proyectar documentales y poderlo hacerlo teatro también”, relata.

Assler asegura que el restaurante se ha convertido en “un lugar de encuentro para toda la comunidad cachagüina, es un un núcleo de reunión súper fuerte en Cachagua. La gente se está acostumbrando a venir”.

Además, Matías cuenta que algunos fines de semana va a tocar un DJ. “No hay tantos lugares en Chachagua para que la gente de entre 35 a 70 años venga a bailar, por eso también hemos tenido tan buena recibida. La gente de esas edades ha encontrado acá su espacio”, finaliza.