El repaso crítico de Lautaro Carmona de los primeros meses de la administración Boric: “Se empezó a girar sin reflexión alguna, incluso con un tono un poquito arrogante” 

En una entrevista con el politólogo y exministro español Pablo Iglesias, el presidente del Partido Comunista repasó lo que fueron los primeros meses de la administración Gabriel Boric, marcados por el avance del primer proceso constituyente, el que terminó en septiembre de 2022 con un rotundo triunfo del rechazo. A juicio de Carmona, el actual Gobierno no se pudo instalar con su correspondiente "veranito de San Juan" o "luna de miel", ya que se apostó a que "como en septiembre íbamos a ganar la constituyente, sería otro país. Bueno, no fue otro país y sufrimos una derrota estrepitosa". Además, defendió la posibilidad de realizar planteamientos críticos hacia el Gobierno, definiendo la postura del PC de la siguiente manera: "Pertenencia sí, obsecuencia nunca, porque el día que se pierde el sentido crítico, se deja de contribuir al proyecto".

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, realizó un repaso crítico de que fueron los primeros meses de la administración de Gabriel Boric en La Moneda, fundamentalmente por la disposición que exhibió el Ejecutivo respecto a su propia agenda y el avance del primer proceso constituyente, el que terminó en septiembre de 2022 con el rotundo triunfo del rechazo.

A juicio de Carmona, la administración Boric -que partió en marzo de 2022- no se pudo instalar con su correspondiente “veranito de San Juan” o “luna de miel”, ya que se apostó por esperar lo que sería el triunfo del apruebo en el plebiscito de septiembre de 2022, para a partir de ese hito implementar su programa de Gobierno.

En entrevista con el politólogo y exministro español Pablo Iglesias, el mandamás del PC declaró que “los procesos de instalación de un gobierno suelen, no es obligación, esto es como un cumplimiento de una referencia regular, tienen o los seis primeros meses o las 20 primeras medidas como tiempos que hay disposición a esperar que avance, que se presente, es lo que algunos llaman el ‘veranito de San Juan’ o la ‘luna de miel’. Bueno, en este Gobierno eso no se pudo hacer”.

En su argumentación, Carmona sostuvo que “nos saltamos de ahí a cuando se cumplía esto que era en septiembre y se empezó a girar sin reflexión alguna, incluso con un tono un poquito arrogante, que el gobierno vendría de septiembre para adelante. Y como en septiembre íbamos a ganar la constituyente, sería otro país. Bueno, no fue otro país y sufrimos una derrota estrepitosa”.

En ese contexto, también manifestó lo siguiente: “Creo yo que se exageró la necesidad, primero, de qué se trata una constitución. O sea, faltó ponerle nombre a las calles. Eso no se puede hacer. Había un debate un poquito inmaduro”.

Lo que pasó en el primer proceso constituyente

Posteriormente, Lautaro Carmona hizo un repaso de lo que fue el proceso constituyente desde las filas de su partido y del oficialismo. “Había una composición donde lo principal provenía de la llamada Lista del Pueblo y de otros sectores que no tenían militancia de partido. Nosotros teníamos cinco miembros de 155, pero nos compramos el cuento que era la constitución de los comunistas. Eso no ayudó a que pusiéramos nuestra nota”, estableció.

En la misma línea planteó que “nunca se provocó una coordinación entre las corrientes socialistas, Frente Amplio y estos cinco comunistas. Se provocó la profecía autocumplida, llegamos a esta tremenda derrota y nos encontramos con nada de lo que pudimos haber avanzado, y con un gobierno que partió no solo con tres años y medio recién, sino con ya una carga en contra”.

Por lo dicho, comentó que “yo me acuerdo las descalificaciones que hacían algunos parlamentarios contra (Giorgio) Jackson, superaban con creces una pequeña diferencia, se trataba de una una carga de mucho malestar. Creo que eso pesó”.

Críticas al Gobierno y la candidatura de Jeannette Jara

En la misma entrevista, Carmona defendió la posibilidad de plantear críticas al Gobierno, más allá de su condición de presidente de un partido oficialismo. “Creo que los partidos, en este caso hablo de Partido Comunista, no pueden perder nunca su sentido de independencia, para que no se vaya a leer la pertenencia a todo evento con una suerte de subordinación que mate el sentido de identidad propia”, dijo.

“Entonces, pertenencia sí, obsecuencia nunca, porque el día que se pierde el sentido crítico, se deja de contribuir al proyecto. Los yes man a para lo que sirven es para darle en el gusto al que requiere ese yes man, y no a lo que requiere el proceso”, agregó.

También tuvo palabras para la candidatura presidencial de Jeannette Jara, fundamentalmente respecto a la articulación entre todas las colectividades que respaldan a la exministra del Trabajo. “En una batalla así, tan al milímetro, nadie sobra, todos son necesarios, pero todos tenemos que disponernos a que para que yo exista, no puedo hacer algo para que otros dejen de existir”, aseveró.

“Ahí hay una ecuación que tenemos que trabajar con un tremendo sentido de responsabilidad. Creo que esas son las condiciones que nos pueden llevar al triunfo tan necesario, no porque sea comunista, sino porque en esta etapa sería una tragedia que ganara la derecha” cerró.