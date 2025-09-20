Constanza Schönhaut (FA), candidata a diputada: “Tenemos que volver al trabajo en los barrios, volver a conectar con la ciudadanía”

Es parte del círculo cercano del Presidente Gabriel Boric y esta será su tercera aventura electoral, luego de haber participado en las elecciones de la Convención Constitucional —donde resultó electa— y en la disputa por la alcaldía de Las Condes, donde obtuvo el tercer lugar. En ese tiempo, el Frente Amplio ha vivido cambios y aprendizajes que, afirma, servirán para proyectar el futuro. La abogada reconoce que en ese plan, es necesario volver al territorio. "La idea que instala la derecha de que Chile se cae a pedazos es una estrategia para conseguir votos", dice.

La exconvencional y excandidata a la alcaldía de Las Condes, Constanza Schönhaut, pasa el feriado de Fiestas Patrias recorriendo actividades, encuentros y reuniones. El miércoles asistió a la inauguración de la Semana de la Chilenidad y luego a un encuentro del comando territorial de la candidata Jeannette Jara en La Aldea del Encuentro, ubicada en la comuna de La Reina. Con todo, dice estar entusiasmada por lo que viene y afirma que “siempre las campañas son así, todo era para ayer”.

Schönhaut reconoce que conseguir un escaño en el distrito 11 —que configuran Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura— es difícil. Sin embargo, recuerda que en la elección de convencionales de 2021 obtuvo más de 20.000 votos y que, con la experiencia ganada, hoy ve con buena chance esta disputa electoral.

La exconvencional, quien también tuvo un paso por el Ministerio del Interior durante este Gobierno, fue una de las fundadoras de Convergencia Social y pertenece al círculo cercano del Presidente Gabriel Boric desde que este era diputado, llegando a ser su jefa de gabinete en el parlamento.

En esa línea, asegura representar tanto la continuidad del actual Gobierno como el respaldo a la candidatura de Jara, conceptos que, afirma, no se oponen, aunque desde el comando de la abanderada presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana buscan superar esa dicotomía.

Constanza Schönhaut

—Fue candidata por el distrito para la Convención Constitucional y también fue candidata para la alcaldía de Las Condes. Con eso en mano , ¿cómo anticipa esta elección?

—Para esta elección, primero que todo, en el contexto nacional y local que tenemos, lo tomo como una responsabilidad por mantener el cupo y el escaño progresista en el distrito 11. Y para mí eso significa fortalecer la lista que es mayoritaria, que es la lista Unidad por Chile. Y dentro de eso creo que mi candidatura se enmarca en un camino largo de una experiencia vital, de una experiencia política y electoral en el distrito. Por tanto, veo con buena chance esta disputa electoral y espero por supuesto salir electa para poder representar al distrito con las ideas progresistas, con una mirada de amplitud, con la defensa de lo avanzado, impulsando nuevos cambios y también con una vocación de diálogo amplio.

—El distrito 11 se caracteriza por ser más proclives a votar por la derecha. ¿Cree que van a lograr evitar que la derecha se quede con los seis escaños del distrito?

—Tengo toda la convicción de que en el distrito 11 hay una presencia importante de ideas progresistas que se han expresado sostenidamente en el tiempo. Hoy día se expresan en una alcaldía, en Peñalolén, con Miguel Concha, y se expresan en concejalía, en casi todas las comunas del distrito. Ahí creo que más allá de hacer el cálculo electoral puntual, lo que me toca como candidata es recorrer cada uno de esos lugares para convocar a esa mayoría progresista y lograr un escaño.

Nosotros tenemos que tenerlo y por supuesto que es un distrito difícil, pero creo que tenemos la fuerza como lista y yo en particular tengo la posibilidad y, lo asumo también, una responsabilidad para nuestro sector es hacer todo lo posible para mantener ese escaño.

“La idea que instala la derecha de que Chile se cae a pedazos es una estrategia para conseguir votos”

—¿Cuánto tiene que ver su candidatura con dar una disputa ideológica en ese distrito?

—En política siempre se trata de una disputa de ideas, de intereses que uno representa y por tanto me parece importante que podamos abrir esa conversación con el resto de la ciudadanía. Si bien en este distrito esa ciudadanía siempre es asociada a un sector, digamos, de mucha riqueza, con problemas resueltos, la verdad es que el distrito tiene una gran diversidad. La Dehesa no es lo mismo que Lo Hermida y Colón Oriente no es lo mismo que Vitacura, por ejemplo.

Pero en particular sí creo que la idea que instala la derecha de que Chile se cae a pedazos no es un diagnóstico, es una estrategia para conseguir votos y anular los avances que hemos logrado como gobierno. Y creo que eso es un problema porque terminan sembrando desconfianza y agitando el pesimismo y eso no le hace bien al país.

—Entonces sí hay una disputa…

—También estoy aquí para defender lo que hemos logrado, porque son avances importantes para el bienestar de la gente, para seguir orientando un camino de cambios hacia el bienestar de la ciudadanía, hacia el crecimiento con distribución y hacia un desarrollo justo en nuestro país. Y por cierto, también hacerle frente a las ideas de retroceso que representan sectores de la ultraderecha.

—¿Cuáles vendrían a ser los focos de su campaña y de su trabajo parlamentario en caso de resultar electa?

—Para mí los tres ejes son: seguridad en los barrios, llegar tranquilos a fin de mes y tener una red de protección desde la niñez a la vejez. Finalmente, a lo que apuntan es que las familias en Chile puedan vivir con certezas, que podamos ir resolviendo las urgencias del presente, que podamos ir adelantándonos los desafíos del futuro para entregar certezas hoy y mañana.

En ese sentido, por supuesto que seguridad es un tema central. Yo siempre he entendido esto como un problema de Estado que no puede simplemente convertirse en un tema de disputa electoral y creo que se ha avanzado con nuestro Gobierno, en asuntos súper importantes. Pero en lo que a mí me gustaría poner el foco en esta materia en particular tiene que ver con apuntar contra el narcotráfico y detener la corrupción en las instituciones y para eso, por ejemplo, el proyecto de ley de secreto bancario que hoy día está trabado en el Congreso es clave. También en el control de armas, sobre todo a propósito también de un proyecto de ley que presentó una diputada del Frente Amplio que tiene que ver con reducir el acceso a armas, por ejemplo, a personas condenadas por el centro familiar.

Schönhaut sobre si el oficialismo y Jara son continuidad: “No creo que sean dos bandos distintos”

—Esa es la misma línea que trazó la candidata Jara y el Gobierno, ¿cuáles han sido los aprendizajes que le dejó al Frente Amplio el hecho de ser gobierno?

—El desarrollo de un proyecto político tiene una dimensión de por supuesto ganar elecciones pero también tiene que ver con la construcción que hay detrás, con los cimientos políticos y programáticos que lo sostienen y también de la proyección de su trabajo. Llegando ya al término de nuestro primer gobierno, veo que el Frente Amplio va a dar un nuevo paso adelante. Surgimos del movimiento social, fuimos oposición, fuimos gobierno y construimos una alianza amplia. Ahora lo que nos toca ver es cómo proyectamos aquello que logramos avanzar y cuáles también van a ser los caminos que vamos a tomar para poder seguir empujando los cambios que creemos necesarios.

—Una necesaria mayoría parlamentaria…

—No solo del Frente Amplio sino del progresismo en general, porque necesitamos un Congreso con mayoría suficiente para poder empujar la agenda y el programa de gobierno de Jeannette Jara, pero también necesitamos una mayoría en caso de que llegue la ultraderecha al gobierno y amenace con retrocesos como lo ha hecho Kasy, como lo ha hecho al momento de poner en riesgo la reforma de pensiones, como lo ha hecho al momento de anunciar recortes, digamos, sin especificar los impactos que eso pueda tener y sin justificar cómo lo va a hacer, o cómo lo hace, por ejemplo, cómo lo hace Kaiser al momento de poner en juego el Ministerio de la Mujer.

Ahora, también creo que va a ser un proceso en el que tenemos que volver a hacer trabajo en los barrios, en volver a conectar con la ciudadanía, que muchas veces desde la institucionalidad a veces se tiende a replicar cierta distancia. Y creo que ahí hay un trabajo importante que volver a hacer, porque lo que nos vamos a jugar durante los próximos cuatro años va a ser determinante, probablemente, para proyectar los próximos diez de nuestro país.

—Respecto al Frente Amplio también, el hecho de salir terceros en la primaria, detrás del Socialismo Democrático incluso, ¿qué lecciones deja o qué dice del proyecto político?

—Sacando las cuentas, hoy día estamos más cerca de la primera vuelta que de la primaria. Hoy día todas las energías del Frente Amplio están puestas en hacer ganar nuestra candidatura presidencial, que es Jeannette Jara. La apuesta del Frente Amplio desde su inicio ha sido converger hacia la unidad de la izquierda y la centroizquierda. Y ese objetivo lo hemos trabajado. Hoy día estamos con la alianza más amplia que hemos tenido detrás de una candidata que ha demostrado querer ser la líder de todo el sector, digamos de manera amplia y de convocar mayorías, y yo creo que hoy día para nosotros es muy claro que ahí tienen que estar puestas las energías.

—¿Usted se considera una candidata más del gobierno o candidata de Jeannette Jara?

—Soy una candidata que viene con fuerza y claridad a defender los avances del gobierno del presidente Boric y viene con fuerza y claridad a empujar la agenda de nuestra candidata presidencial Janet Jara, porque somos parte de un proyecto de bienestar, de desarrollo justo y de justicia social para Chile. Yo me siento parte de esa línea. Hay que seguir haciendo aquello que ha funcionado bien y seguir profundizando algunos cambios. Y por cierto que hay que hacer nuevas cosas, que es también con lo que viene nuestra candidata Jeannette Jara. Pero no creo que ahí hay alguna, digamos, sean dos bandos distintos.

— ¿No cree que su identificación con el gobierno, a propósito de que marca un 30% muy duro, le puede pesar en unas elecciones?

—Finalmente es la ciudadanía quien juzga, pero yo quiero ser una voz de, por ejemplo, de que es necesario sostener la gratuidad de la salud pública como lo hicimos con el copago cero que es fundamental, fortalecer la ley papito corazón para el pago de pensiones de alimentos y es fundamental que protege defendamos el seguro social que logramos en la reforma de pensiones. Para mí eso es parte del núcleo de lo que hemos hecho y yo eso lo voy a defender y creo que será la ciudadanía la que finalmente nos diga nos gustó el aumento del salario mínimo o no nos parece bien la gratuidad de la salud pública, pero soy ese es el proyecto que a mí me hace sentido y creo que la transparencia en la política es fundamental en este sentido.

—Respecto al fallo Tricel y al caso de Daniel Jadue y Ximena Rincón, ¿cómo evalúa usted los fallos?¿Son comparables?

—Yo creo que en esto uno tiene que tener una línea. Y la línea es que dejemos que las instituciones hagan su trabajo. Vivimos en un Estado de Derecho y las decisiones que toman los tribunales en todos sus niveles son en el marco de la Constitución y las leyes. Y me parece que una institución creada hace cerca de 100 años, que es integrada por ministros de corte y que nunca ha tenido un cuestionamiento previo respecto de las resoluciones en materia de candidaturas, inscripciones y resoluciones, me parece que vale la pena respetar las instituciones y no, respetar las instituciones a conveniencia.