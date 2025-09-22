Así funcionará el nuevo modelo de tarifas de agua potable que evalúa el Gobierno: quienes consuman más, pagarán un precio más alto

El modelo que sigue evaluando la Superintendencia de Servicios Sanitarios consiste en que quienes menos agua consuman, tengan una tarifa más baja; y quienes más lo hagan, paguen un precio más elevado.

Compartir

El Gobierno, y particularmente la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), se encuentran evaluando, en conjunto con las empresas de agua potable, un cambio en lo que son las tarifas de consumo.

Actualmente, el sistema chileno cobra prácticamente una tarifa fija por metro cúbico de agua. Sin embargo, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha manifestado en otras ocasiones que buscan incentivar un consumo responsable con cambios al modelo.

Así, el sistema que se evalúa, y que también se implementa en otros países, consiste en que si el gasto del cliente es bajo, la tarifa sería baja; si es medio, la tarifa aumentaría; y si es un consumo alto, se aplica un precio más elevado aún.

Según explicó el superintendente del SISS, Jorge Rivas, al Diario Financiero, “nosotros consideramos que es necesario un cambio, porque tenemos que tener una señal distinta a la que tenemos hoy día. La señal hoy es que cada metro cúbico vale lo mismo, y eso no es correcto”.

Y dijo que la discusión va en un punto en que “la generalidad ya la tenemos abordada. Estamos convencidos de que es necesario que las personas que consumen menos paguen menos y aquellas familias que consumen más paguen más. Hasta ahí estamos bien. Ahora viene el caso a caso, que eso es lo que estamos evaluando”.

Este cambio busca modificar el comportamiento de la población e incentivar un consumo más responsable. Sin embargo, este mismo punto es el que ha generado que en la SISS tomen esta eventual implementación con calma y continúe todo en proceso de análisis.

Otros cambios que ya se han aplicado al sistema de agua

Este cambio se suma a una serie de modificaciones que ya ha realizado la SISS al modelo de consumo de agua potable chileno.

Entre ellos, la reducción del límite para que las empresas puedan cobrar a los clientes tarifas por sobreconsumo. Si antes era sobre 40 metros cúbicos, ahora es cuando se sobrepasan los 30 metros cúbicos.