Francisco Vidal asegura que su renuncia fue respaldada por jefe de prensa y directora ejecutiva de TVN, pese a que Gobierno no estuvo de acuerdo

El expresidente del directorio de TVN reafirmó que su renuncia estuvo supeditada a una columna de opinión de Cristián Valenzuela, asesor de José Antonio Kast, quien cuestionó el rol de Vidal en la estación. Asimismo, dijo que su impresión sobre el tema fue compartida por dos directivos del canal, quienes vieron la situación como "un golpe a la yugular de los periodistas" de TVN.

A dos semanas de su renuncia a la presidencia del directorio de Televisión Nacional (TVN), Francisco Vidal abordó su situación y afirmó que fue conversada con las altas autoridades de la estación.

En conversación con Tele13 Radio, el exministro vocero señaló que su decisión fue motivada por una columna de opinión que escribió en La Tercera Cristián Valenzuela, asesor del abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. En ella, Valenzuela tituló “Se quieren robar la elección“, en donde en parte del escrito aludió a Vidal quien advirtió que había “que salir a enfrentar a a Kast”.

“¿Qué puede esperar un ciudadano común de los noticiarios o de un debate televisivo, si el principal ejecutivo del canal estatal se convierte en el vocero principal de la candidata Jara? Neutralidad, cero. Garantías, ninguna. El canal público podría convertirse en un canal de propaganda de la izquierda (…)”, escribió el asesor republicano, publicada el 7 de septiembre. La renuncia de Vidal fue al día siguiente.

En ese sentido, el expresidente del directorio de TVN señaló en la radioemisora que “la primera reunión que tuve el lunes fue con Gerson del Río, jefe de prensa, y la directora ejecutiva, la Susana García”.

“Sólo les dije lo siguiente: ‘Este es mi pensamiento. ¿Ustedes lo comparten, o no?’. Olvídense la confianza… Y me dijeron: ‘Sí, esto es un golpe a la yugular de los periodistas'”, recibió como respuesta, según dijo Vidal, en referencia a que la confianza del equipo de prensa quedaba cuestionada.

“Cuando uno analiza la columna de Valenzuela, lo dice con detalle: mi presencia en TVN significa que altero los noticiarios, los invitados (…). No soy yo para demostrarlo, pero partan por preguntarle a todos los periodistas, a todos los animadores, a todos los rostros… Si tuve una obsesión en el canal público es precisamente el pluralismo, más allá de la que nos exige la ley”, afirmó Vidal, quien el día de su renuncia envió una carta al resto de directores de la estación apelando a que “el pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su directorio”.

En esa línea, selló que su renuncia se debió a la columna de opinión de Valenzuela, y que de esa decisión “no me arrepiento de nada”. Lo anterior a pesar de que el Gobierno, a través de la ministra vocera, Camila Vallejo, dijo respetar la decisión de Vidal, aunque “no la compartimos”.

En todo caso, el exministro resaltó que TVN estaba pasando por una “crisis profunda”, en la que resaltó que el propio directorio hizo saber al Senado, tras la cuenta pública de la estación, que el modelo económico “no es viable”.

Por último, afirmó que no se integraría al comando de Jeannette Jara de cara a la carrera presidencial y que estaría a disposición de los militantes al Congreso de su partido, el PPD.