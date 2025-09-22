Las frases que dejó la reaparición de Cathy Barriga en entrevista con Julio César en medio de su arresto domiciliario nocturno

La entrevista se transmitió en diferido la noche de este domingo, luego de que el propio Julio César Rodríguez explicara que la conversación había sido grabada en otro horario, ya que la exalcaldesa debía regresar a su casa a cumplir con el arresto domiciliario nocturno desde las 22:00 horas.

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, reapareció en pantalla este domingo y se refirió a las irregularidades financieras que se le imputan durante su gestión municipal, investigación que hoy la mantiene con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

La exfigura televisiva apareció en Chilevisión para conversar con Julio César Rodríguez en el programa Primer Plano. Allí dejó varias declaraciones sobre su paso por la cárcel, luego de que el 9° Juzgado de Garantía de Santiago considerara la prisión preventiva como la medida cautelar más adecuada en el marco de la investigación.

“Ese es el peor día de mi vida. Nunca lo voy a olvidar”, dijo Cathy Barriga sobre el 12 de noviembre. “Uno puede vivir distintos momentos difíciles en la vida, pero cuando hay algo que te causa ese dolor intencionalmente, es distinto a que se te enferme un hijo gravemente”.

En ese contexto, relató: “Yo recuerdo esa sensación de shock que viví con mi hijo Joaquín, cuando él tenía 3 años y estuvo en la UCI entre la vida y la muerte. En ese momento ves todo negro, te paralizas. Pero es distinto cuando tú eres completamente inocente y llegas a una situación así”.

Cathy Barriga también recordó el instante en que fue esposada luego de que el tribunal dictara la medida cautelar: “Yo no sentí las esposas, porque le hablaba a Joaquín. Nunca fui consciente de ese momento. Le digo: ‘¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Es una pesadilla’. Y nombré a mis hijos”.

Asimismo, se refirió a las burlas de sus excompañeras de Mekano, Carla Jara y Karen Paola, quienes ironizaron sobre la situación judicial que enfrenta.

Tras ver las imágenes, la exjefa comunal comentó: “Yo creo que no amerita muchos comentarios, porque ambas están viviendo procesos importantes en sus vidas. Yo empatizo cuando las personas atraviesan momentos difíciles. Creo que está de más el comentario”.

“Cualquier persona que esté viendo esas imágenes se sorprendió, porque nadie puede reírse o burlarse de otra persona que lo está pasando mal, que además es mamá igual que ellas”, agregó.

En la entrevista, Rodríguez le preguntó qué le dijo a su marido, Joaquín Lavín Jr., en el momento en que se le decretó la prisión preventiva.

“Las mujeres tenemos intuición y un sexto sentido. En mitad de la audiencia sentí algo extraño. Iba muy segura, muy tranquila, pero cuando escucho al juez hablar y miro a mis abogados, a mi entorno, percibo algo especial”, relató Barriga, quien aseguró haber presentido lo que iba a suceder.

La exalcaldesa cumple arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, luego de ser imputada por falsificación de documentos públicos, fraude al fisco y apropiación indebida.