Presidente Boric pide a Bachelet estar presente en su discurso en la ONU, afina encuentro con Zelenski y estrecha relación con líder kirchnerista

El mandatario emitirá su última alocución en la Asamblea General de la ONU el martes por la tarde. Para esa instancia fue que conversó con Michelle Bachelet —quien está en Nueva York liderando actividades— y le solicitó estar entre las oyentes de su discurso durante esa jornada. La petición ocurre en días en que a la expresidenta se le ha tratado de posicionar como una de las candidatas a la secretaría general de la ONU, a renovarse a finales de 2026. El Presidente volverá a concretar una bilateral con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, y se encuentra gestionando una invitación a Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, para que participe de la reunión de alto nivel Democracia Siempre.

En las últimas horas se han conocido nuevos detalles de la visita del Presidente Gabriel Boric a la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Esta mañana despegó el avión presidencial que llevará al mandatario hasta Nueva York, Estados Unidos, para que, a partir de mañana, se involucre de lleno en lo que será su última participación en este mandato de la instancia.

El Presidente, que se ha dedicado en ese espacio a enfatizar el valor del derecho internacional y el respeto a los derechos humanos, tendrá protagonismo el martes a las cuatro de la tarde —horario de Chile—, momento en el cual posará en el podio de la organización para emitir su discurso.

Según pudo conocer The Clinic, para dicha instancia Boric le pidió encarecidamente a la expresidenta Michelle Bachelet, quien también tiene agenda en Nueva York y en la ONU por estos días, que esté presente en el plenario al momento de que el Presidente emita sus palabras. A pesar de que Bachelet está invitada al plenario de por sí, no se ha confirmado su asistencia.

La solicitud ocurre en días en que desde Chile se ha presionado a que Boric realice un gesto con la expresidenta, en el marco de que se auspicie el nombre de Bachelet para que sea nominada como carta para la secretaría general de Naciones Unidas, hoy en manos del portugués António Guterres, cargo del que se espera que una mujer asuma por primera vez en los 80 años de historia que tiene la organización.

Por motivo de lo anterior es que desde hace más de un año que existe una suerte de eco con el nombre de Bachelet para liderar la ONU. Para lo anterior se ha tenido en consideración que la exmandataria fue la directora ejecutiva de ONU Mujeres (entre 2010 y 2013), así como también ejerció el papel de alta comisionada de Derechos Humanos de la organización (entre 2018 y 2022).

Reencuentro de Boric con presidente de Ucrania

Asimismo, de cara a su participación en la ONU, el mandatario también agendó, según señalaron desde La Moneda, un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

La cita se sumará a las que Boric ya ha concretado, tanto de manera presencial como telemática, con el líder ucraniano, de quien se ha manifestado a favor en el conflicto que envuelve al país europeo con Rusia, tras la invasión de este último al terreno de Ucrania en febrero de 2022.

Incluso, Boric concretó una bilateral con Zelenski también en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en 2023.

En todo caso, no es la única bilateral que sostendrá en Estados Unidos. Conocedores de las relaciones diplomáticas del mandatario sostuvieron a este medio que han llegado más de 30 invitaciones a Boric para concertar bilaterales. Por ahora sólo hay cuatro confirmadas, entre las que se incluye las del presidente ucraniano, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la exprimera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern.

Boric recibe solicitud de gobernador argentino para participar de Democracia Siempre

Por otro lado, el mandatario, en lo que a solicitudes respecta, recibió una desde territorio argentino, aunque no para una bilateral como tal.

Se trató del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien es miembro de la coalición política Unión por la Patria, de la cual es líder la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El grupo actúa como oposición del actual mandato del presidente argentino Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, partido libertario, y con quien el Presidente Boric no ha concretado reuniones bilaterales o visitas de Estado —salvo en cambio de mando de diciembre de 2023— hasta ahora.

En ese sentido, Kicillof solicitó a Boric ser parte de la Reunión de Alto Nivel Democracia Siempre, de la cual su último encuentro fue en julio pasado, cuando el Palacio de La Moneda recibió a los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España), Yamandú Orsi (Uruguay) y Gustavo Petro (Colombia).

La instancia tuvo su origen durante el encuentro de la ONU en 2024 y fue liderada por Sánchez y Lula da Silva. Es por lo mismo que Boric, ante la solicitud, aceptó el nombre de Kicillof, pero supeditó la participación de este al visto bueno que otorgasen los mandatarios de España y Brasil.

La reunión se celebrará la mañana del miércoles bajo el nombre de “Cumbre en Defensa de la Democracia. Luchando contra el extremismo”.