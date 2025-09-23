Alejandro Tabilo gana el ATP 250 de Chengdú y confirma una semana de ensueño en China: escalará al puesto 72° del ranking mundial

El chileno venció 6-3 2-6 7-6(5) al italiano Lorenzo Musetti y se quedó con su primer título ATP de la temporada. Así, Tabilo volverá con creces al Top 100 y a ser la primera raqueta de Chile tras un brillante torneo.

Compartir

El plan funcionó a la perfección. Alejandro Tabilo dejó atrás las críticas por no asistir a la Copa Davis por priorizar su calendario en el circuito. Y su decisión superó las expectativas: ganó el ATP 250 de Chengdú -torneo al que accedió desde la qualy– tras vencer por 6-3 2-6 y 7-6(5) al 9° del mundo, Lorenzo Musetti, quien era el gran favorito para quedarse con la final.

En un apretado y dramático tie break, Tabilo remontó un 1-4 y evitó dos dos puntos de campeonato del italiano para llevarse la victoria.

¡Sonrisa bien grande! 🤩



Tabilo recibió el trofeo de campeón en #Chengdú. 🇨🇱🏆



📺 Mirá el mejor tenis en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/NfbQplnpbz — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 23, 2025

Alejandro Tabilo vuelve al Top 100

El chileno se embolsará US $181,065 gracias al título y aparecerá en el puesto 72° del ranking mundial. Así, Tabilo continúa su camino para volver a la versión que mostró el año pasado, donde llegó a ser 19° del orbe en julio tras quedarse con el ATP de Mallorca previo a Wimbledon. A su vez, conquistó el tercer título de su carrera y volverá a ser la primera raqueta de Chile.

“Creo que la diferencia ha sido un poco la parte mental, lo físico también, hemos tenido muchos partidos y me he sentido más cómodo en la cancha. Estoy mucho más sólido desde atrás, siento que puedo defender bien, y cuando necesito atacar y aprovechar mis chances”, dijo, previo a la final en Chengdú.

Cabe recordar que un edema óseo en la muñeca izquierda le privó a Tabilo de competir de buena manera en la temporada de arcilla y, poco después de regresar al circuito, un desgarro abdominal le obligó a perderse por completo la gira de hierba. Parones que lo sacaron del top 100 mundial durante el año.

Ahora, Alejandro Tabilo viajará a Japón para disputar el ATP 250 de Topkio, donde se medirá ante un viejo conocido: Zizou Bergs, quien agredió a Cristian Garín en un escandaloso partido por Copa Davis en febrero de este año.



