Alejandro Tabilo llega a su primera final en un ATP 250 en la temporada y deja atrás la polémica de la Copa Davis: “Creo que la diferencia ha sido la parte mental y lo físico”

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

El plan de no asistir a la Copa Davis le funcionó. Alejandro Tabilo, le ganó a Brandon Nakashima en dos sets y llegó a la final del ATP 250 de Chengdú, en donde deberá enfrentar al italiano Lorenzo Musetti. Con esto, Tabilo está en la posición 83° en el Live Ranking, con la opción de quedar en el puesto 72° del orbe, en caso de vencer al italiano.

“Muchos me critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver. Hoy lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza”, fue la explicación de Tabilo sobre por qué no estuvo en la Copa Davis.

Ese descanso le sirvió y hoy está en la final del ATP disputado en China. De hecho, se convirtió en el primer sudamericano en alcanzar esta instancia en la competencia asiática.

Después de su victoria, el tenista chileno analizó su alza que ha tenido en las últimas semanas.

“He sido muy sólido durante todo el partido”, señaló Tabilo, que aprovechó el 85% de los puntos jugados con su primer servicio (40/47). “Él también ha sacado realmente bien, así que he debido mantenerme firme y esperar mi oportunidad. He empezado el partido a gran nivel y me siento muy contento con mi rendimiento”.

El mejor momento del año para Tabilo

Tabilo ya lleva seis victorias consecutivas y a pesar de haber enfrentado al segundo y al cuarto cabeza de serie en Chengdú, solo ha perdido un set en lo que va de campeonato. Hoy, el deportista busca volver a su mejor nivel, que lo tuvo el año pasado, en donde alcanzó el puesto 19° del ránking ATP.

“Ha sido un año con altibajos, donde he tenido que estar algunos meses fuera de competición. Me siento muy feliz por estar en una nueva final. Ojalá pueda terminarlo mañana de la mejor manera. Por ahora, voy a intentar asimilar todo lo ocurrido y disfrutar de cada momento”, comentó.

La mejor raqueta nacional también habló sobre qué le ha hecho subir su rendimiento. “Creo que la diferencia ha sido un poco la parte mental, lo físico también, hemos tenido muchos partidos y me he sentido más cómodo en la cancha. Estoy mucho más sólido desde atrás, siento que puedo defender bien, y cuando necesito atacar y aprovechar mis chances”.

Cabe recordar que un edema óseo en la muñeca izquierda le privó al sudamericano de competir de buena manera en la temporada de arcilla y, poco después de regresar al circuito, un desgarro abdominal le obligó a perderse por completo la gira de hierba. Parones que lo sacaron del top 100 mundial.

La última vez que Tabilo estuvo en una final fue el 14 de septiembre de este año, en el Challenger de Guangzhou, en donde cayó ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Este martes, tendrá su revancha ante el mejor rankeado del torneo, Lorenzo Musetti.