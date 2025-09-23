Baterías de sodio para autos eléctricos: el plan de CATL para una movilidad más barata

El fabricante líder mundial de baterías, CATL, confirma la producción en masa de baterías de sodio a partir de 2026. La tecnología promete abaratar los autos eléctricos y reducir la dependencia del litio.

Las baterías de sodio para autos eléctricos están listas para dar un giro a la accesibilidad del vehículo eléctrico. CATL, el mayor fabricante mundial de baterías, ha anunciado que iniciará la producción en masa de baterías de iones de sodio en 2026, un movimiento que puede abaratar el costo de los automóviles eléctricos y reducir la dependencia de materias primas críticas como el litio y el cobalto.

La tecnología de las baterías de sodio para autos eléctricos utiliza sodio, un elemento abundante y barato que se obtiene fácilmente y no concentra su extracción en regiones concretas. Esa abundancia mitiga riesgos geopolíticos y recorta el impacto medioambiental ligado a la minería intensiva. CATL afirma una densidad energética en torno a 175 Wh/kg, una cifra próxima a la de las baterías LFP, y resalta su capacidad de operar entre –40 °C y 70 °C, lo que mejora su comportamiento en climas extremos.

2023 Sehol E10X Anniversary Edition | DailyRevs.com

Ventajas técnicas de las baterías de sodio para autos eléctricos

Entre las ventajas técnicas destacan la seguridad térmica y la menor propensión a la fuga térmica, buena carga rápida y estabilidad de rendimiento en rangos de temperatura amplios. Estas cualidades son especialmente valiosas para flotas urbanas y vehículos de bajo costo, donde la simplicidad, la seguridad y el precio pesan más que la autonomía máxima.

Limitaciones y retos por resolver

El principal inconveniente es la menor densidad energética que limita la autonomía por unidad de volumen o masa. El Sehol E10X/JMEV EV3, primer vehículo de serie con esta química, ofrece alrededor de 251 km de autonomía y se sitúa en un segmento de precio muy accesible —alrededor de 59.000 yuanes en China (unos 7.500 dólares)—. CATL estima que versiones de mayor capacidad podrían llegar a 500 km en ciclo CLTC, aunque esas cifras dependen de la gestión térmica y del tamaño del paquete.

Otro reto es la vida útil: las baterías de sodio para autos eléctricos suelen presentar ciclos de vida más cortos que las alternativas consolidadas. Además, la cadena de suministro para estas baterías aún no tiene la madurez ni las economías de escala del litio; harán falta gigafactorías y procesos de reciclaje eficientes para consolidar su competitividad.

Impacto industrial y comercial de las baterías de sodio para autos eléctricos

La industrialización de las baterías de sodio para autos eléctricos puede reconfigurar la oferta: abaratar el pack de baterías abre la puerta a vehículos urbanos y comerciales ligeros más económicos, fomenta diseños de plataformas optimizadas para autonomías medias y permite a fabricantes diversificar estrategias tecnológicas. Para países sin grandes reservas de litio, el sodio supone una alternativa estratégica con menos dependencias.

En el mercado de proveedores, la diversificación atenúa la volatilidad de precios y los cuellos de botella de materias primas. Si CATL logra escalar producción y demanda, las economías de escala reducirán aún más el precio por kWh, acelerando la adopción en segmentos sensibles al coste.

2022 Sehol E10X | DailyRevs.com

Perspectivas a mediano plazo y futuro de la tecnología

El camino que se abre para las baterías de sodio para autos eléctricos es prometedor, aunque no exento de desafíos. En el corto plazo, su nicho natural serán los vehículos urbanos, flotas de reparto y autos de entrada de gama. En esos segmentos, la autonomía limitada es menos relevante que el costo y la robustez. A medida que se desarrollen nuevas generaciones de celdas y procesos de fabricación más eficientes, su densidad energética podría acercarse a la de las químicas de litio. De esa forma se podrá reducir la brecha de autonomía.

A nivel global, la diversificación de químicas es clave para un mercado de autos eléctricos en rápido crecimiento. Países sin acceso a litio podrían beneficiarse de una cadena de suministro basada en recursos más comunes. Así, disminuirá la presión sobre yacimientos sensibles y mitigando riesgos geopolíticos. Si CATL y otros fabricantes consolidan gigafactorías de sodio, la competencia también obligará a optimizar costos en las baterías de litio. Esto redundará en precios más accesibles para el consumidor.

En última instancia, la adopción masiva dependerá de factores como la mejora en la vida útil de los ciclos de carga, la expansión de la infraestructura de reciclaje y la confianza del mercado en esta química. Aunque el litio mantendrá su protagonismo en segmentos de alta autonomía, el sodio se perfila como una pieza estratégica para ampliar la movilidad eléctrica en mercados emergentes, flotas de transporte y regiones donde la reducción de costos y la seguridad del suministro sean determinantes.