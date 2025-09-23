Presidente Boric alista gesto en respaldo de Bachelet ante posible nominación a la Secretaria General de la ONU

Desde el oficialismo existe una alta expectativa de que el mandatario dé una señal favorable a la expresidenta para asumir en ese cargo internacional. Si bien en el Gobierno han optado por la cautela, en el sector esperan que este gesto se realice durante el discurso del Jefe de Estado en la ONU, o bien mañana en el trascurso de una reunión que el mandatario sostendrá con los líderes progresistas iberoamericanos.

Por Rodrigo Córdova desde Nueva York.

La eventual postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas se ha manejado con especial cautela por parte de ella, del Gobierno y de la comitiva que acompaña al Presidente Gabriel Boric en el 80° debate de la Asamblea General. El actual líder del organismo, António Guterres, concluye su mandato el 31 de diciembre de 2026 y, a estas alturas, comienzan a surgir los nombres de quienes podrían sucederlo.

Por un acuerdo implícito entre los Estados miembros, se espera que el próximo secretario general provenga de América Latina y, como innovación, que sea una mujer, pues nunca una ha encabezado la organización. En ese contexto, diversas fuentes de la comitiva aseguran que Bachelet aparece con altas probabilidades de obtener un respaldo internacional.

Aunque desde el Gobierno evitan manifestarse al respecto, fuentes al interior de la delegación señalan que el mandatario prepara dar una señal para una posible nominación, aunque se asegura que no está definido del todo ni el momento ni la forma para hacerlo.

Uno de los instantes que genera expectación en el oficialismo es el discurso que Boric ofrecerá frente a la Asamblea General -fijado para esta tarde a partir de las 16 horas-, en el que se espera que aborde la defensa de la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo y el cambio climático. Algunos especulan que podría aprovechar esa instancia para dar un respaldo a Bachelet, aunque la idea que suma más consenso es que lo haga en otro contexto, fuera del plenario.

En ese marco, otra opción que se menciona es que se haga referencia frente a los mandatarios progresistas en el encuentro de Democracia Siempre que se realizará mañana y que contará con la presencia de Lula da Silva, Pedro Sánchez, Gustavo Petro y Yamandú Orsi.

Aun así, el mandatario ya ha dado señales que acercan a la expresidenta a su visita a Nueva York. Primero, en un comunicado de prensa difundido por Presidencia el domingo previo al viaje, no figuraba el nombre de Bachelet en la comitiva. Sin embargo, ese mismo día, la oficina emitió un nuevo comunicado, idéntico, pero incluyendo a la exmandataria. Luego trascendió que Boric la invitó a participar en una reunión con Guterres y a sentarse a su lado durante la asamblea, siendo testigo directo de su discurso, lo que finalmente ocurrió.

Factores que propiciarían nominación

Uno de los factores que fortalecen a la expresidenta, según miembros de la delegación y del oficialismo, es su trayectoria dentro de la ONU. Tras su primer mandato en Chile, encabezó ONU Mujeres entre 2010 y 2013. Más tarde, tras concluir su segundo periodo presidencial, regresó al organismo como Alta Comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022).

Estos antecedentes, subrayan en la comitiva, la convierten en una carta competitiva: ya conoce los códigos, lenguajes y dinámicas de la institución.

A pesar del hermetismo oficial, figuras de distintos sectores políticos han expresado respaldo a una eventual candidatura. La senadora Alejandra Sepúlveda, integrante de la delegación, señaló a The Clinic que “Michelle Bachelet es una figura que une al país y además cuenta con un prestigio internacional sin precedentes. Debería ser un orgullo para todos. Las mujeres además nos sentiríamos orgullosas”.

En la misma línea, el senador Ricardo Lagos Weber afirmó en la explanada de la ONU que “el nombre de Michelle Bachelet aquí tiene una resonancia muy importante”, aunque agregó que “hasta ahora no sabemos si la expresidenta está disponible para asumir ese desafío”.

Desde la oposición también llegaron respaldos. El senador Matías Walker (Partido Demócratas) sostuvo a The Clinic: “Como chileno, siempre voy a estar orgulloso de que un compatriota ocupe los más altos cargos internacionales”.

En el oficialismo además destacan que los candidatos presidenciales de la oposición no se han cerrado de plano a esa idea.

Aunque en la derecha también ha habido palabras contrarias a utilizar este viaje a la ONU para que Boric dé una señal en favor de Bachelet. El diputado RN Diego Schalper, por ejemplo, dijo: “Es inoportuno, porque él sabe perfectamente que no le va a corresponder a su mandato el discernir sobre eventuales apoyos a una candidatura como esa. Por lo tanto, espero que el Presidente en la Asamblea de Naciones Unidas no haga noticia, ni por proponer nominaciones, ni por entrar en conflicto con países extranjeros, ni por hacer gestos de compadrazgo respecto a la izquierda latinoamericana, que son las tres cosas que probablemente va a hacer, para mí pesar”.