¿Luz verde para Bachelet en la ONU?: Oficialismo respira tras apoyo “evasivo” de presidenciables de oposición a nombre de la exmandataria

En el oficialismo llamó la atención que José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser no se opusieran de plano a la idea de que la expresidenta Bachelet inicie su recorrido a la secretaría general de Naciones Unidas. "Han tanteado el terreno y se dan cuenta que no es una cosa de la que se puedan oponer", afirma el senador José Miguel Insulza (PS), quien prevé que la oportunidad de la expresidenta es "la única oportunidad que va a tener Chile en nuestras vidas de tener la secretaría general".

Han sido días en que el nombre de la expresidenta Michelle Bachelet se posó sobre la discusión política y, también, presidencial.

A propósito de la visita del Presidente Gabriel Boric a la 80° Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), el nombre de la exmandataria apareció en la discusión pública a raíz de su posible nominación para la secretaría general de la organización, hoy dirigida por António Guterres, pero que en unos meses más iniciará el período de postulaciones para el máximo cargo administrativo, cuya definición ocurrirá durante 2026 para que, quien sea electo, asuma el 1 de enero de 2027.

Con ese antecedente a la vista, la discusión llegó a la arena presidencial, dado que quien ejerza el próximo mandato desde el Palacio de La Moneda deberá, en caso de que la nominación de Bachelet prospere, auspiciar su nombre desde Chile.

Por lo mismo, desde Nueva York parte de la comitiva presidencial que acompañó al Presidente a la asamblea miró atentamente las declaraciones que dieron ayer los candidatos de oposición como Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

El primero fue el más tajante: dijo que no respaldaría a Bachelet por su gestión como Presidenta de la República, la que consideró “mala”, aunque no se opondría. Matthei, por su lado, aludió a que “hoy las prioridades de los chilenos son claramente otras“.

Sin embargo, quien fue más lejos en su discurso, el que fue visto hasta como un guiño positivo, fue Kast, quien mencionó que “sería un orgullo que un chileno o una chilena, y por eso digo que la respuesta la daría una vez que se produzca la situación, cuando haya una postulación real, pueda dirigir un organismo internacional“.

“Hoy día los hechos no están sobre la mesa, sino que son especulaciones. El día que sea un hecho cierto nos pronunciaremos, pero obviamente ganar un mundial de fútbol, ganar la dirección de un organismo internacional, ganar cualquier gesta, en que el nombre de Chile esté en alto, tiene que llenarnos de orgullo“, afirmó Kast.

Senador José Miguel Insulza: “Han tanteado el terreno y se dan cuenta que no es una cosa de la que se puedan oponer”

Las palabras fueron digeridas con algo de entusiasmo en el oficialismo. Y es que en el sector tienen presente que Kast es quien anota mejores resultados en encuestas, por encima de Jeannette Jara en escenarios de segunda vuelta, lo que lo deja mejor aspectado para asumir el próximo Gobierno.

Es por ello que hubo una valoración respecto a lo que Kast mencionó, y que distó, en parte, de lo que establecieron Kaiser y Matthei.

Para el senador José Miguel Insulza (PS), integrante de la comisión de Relaciones Exteriores, “tanto Kast como los otros candidatos se dan cuenta de la importancia que tiene para los chilenos que se nomine a Bachelet”.

En ese sentido, sostiene el parlamentario, los presidenciales “han tanteado el terreno y se dan cuenta que no es una cosa de la que se puedan oponer“. Este último punto lo argumenta, además, con la apertura que mostró el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien dijo, desde Nueva York, que apoyaría una nominación de Bachelet a la ONU y que debiese contar “con un apoyo transversal“.

José Miguel Insulza, senador socialista. Foto: Agencia UNO.

Para Insulza la posible candidatura de Bachelet “es la única oportunidad que va a tener Chile, en nuestras vidas, de tener la secretaría general de la ONU”, considerando que las rotaciones de secretarías generales varían según la región. La última vez que lideró un país de Sudamérica el órgano fue con el peruano Javier Pérez de Cuellar (1981 y 1991).

Para Insulza, sobre las “evasivas” de los candidatos presidenciales opositores de apoyar a Bachelet o no, “están mostrando que habrá consenso en el país para su nominación”.

En todo caso, el senador socialista afirma que la “última palabra” la tiene el Presidente Boric. “Es él quien tiene que decidir si la presenta o no la presenta. Y si la presenta, tiene que ser ahora, porque de lo contrario, surgen otros candidatos”.

Fue en 2010 cuando Insulza fue reelecto en su cargo como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Para ese momento, su reelección quedó supedita al apoyo a su nombre que mostraría el entonces presidente electo Sebastián Piñera.

“Los países miembros me dijeron ‘te diremos que sí (a la reelección), pero lo haremos cuando tu Presidente te presente o apoye”, ejemplifica el parlamentario la situación actual de Bachelet, que aún no es promovida por el Ejecutivo, aunque se esperan gestos por parte del mandatario en el discurso que emitirá ante al asamblea, el cual verá desde el puesto de Chile, que comparte con el senador Ossandón.

“Moderación” de Kast con Bachelet

Para el diputado socialista Leonardo Soto, “una postulación de la expresidenta Bachelet para dirigir la ONU es un reconocimiento mundial. Todos los actores políticos, sumados Kast, Kaiser y Matthei, debieran tener un pronunciamiento explícito que debiera coincidir con lo que piensa la inmensa mayoría de los chilenos”.

Y sobre la apertura que mostró Kast mencionó: “Parece que está experimentando una cierta mutación con su baja en encuestas de las últimas semanas. El pánico electoral lo está obligando a hacer cosas que él hace dos meses no habría hecho. Es bienvenido a la moderación”.

Leonardo Soto, diputado socialista. Foto: Agencia UNO.

Desde la comitiva presidencial que acompaña a Boric en la ONU también hubo pronunciamiento por los dichos de Kast. El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), integrante del comando de Jeannette Jara, señaló en Radio Pauta que “entiendo que algunos por año electora pueden tener matices, pero yo vi a José Antonio Kast que dijo que esto le daría orgullo. Vi lo que dijo Kaiser, que dijo que no la apoyaría, pero no se opondría. Entonces, estos temas al final ayudan a nuestro país a posicionarnos en el mundo”.