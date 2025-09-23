El reencuentro del Presidente Boric con Giorgio Jackson en Nueva York: exministro moderará cita de líderes de izquierda Democracia Siempre

El exministro y fundador de Revolución Democrática coincidirá mañana con el mandatario en la ciudad estadounidense, al ser convocado por un grupo de organizaciones para moderar una actividad que reunirá a presidentes progresistas, en la que se rendirá homenaje al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica. Jackson, de paso por ese país, también estuvo en el Segundo Encuentro Internacional de la Sociedad Civil, donde centros de pensamiento ligados a la izquierda instalaron la piedra angular de la Red Internacional de Pensamiento Democrático.

Por Rodrigo Córdova, desde Nueva York

Compartir

Si bien Giorgio Jackson se radicó en Barcelona, España, luego de que en 2023 dejara el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, por estos días el exministro de Desarrollo Social se encuentra de paso por Nueva York, mismo lugar que visita el mandatario debido a discurso que ofrecerá hoy en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ayer, por ejemplo, uno de los fundadores de Frente Amplio, estuvo en las aulas del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, para sostener un encuentro de coordinación con representantes de centros de pensamiento ligados al progresismo.

La cita se enmarco en la nueva cumbre de la ONU y correspondió al “Segundo Encuentro Internacional de la Sociedad Civil”. Los mismos centros de estudio ya se habían reunido en julio pasado en el Festival Democracia Santiago 2025, instancia realizada en el marco de la cumbre denominada Democracia Siempre, que encabezó el propio Presidente Boric y que contó con la participación de los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay).

La presencia del exministro en dicho encuentro fue circunstancial, pues su principal rol en Nueva York será el de moderar la segunda versión de Democracia Siempre, que se llevará a cabo el miércoles junto a los mandatarios del bloque progresista iberoamericano y que incluirá un homenaje al expresidente uruguayo José Pepe Mujica, fallecido en mayo de este año.

Si bien Jackson es cercano al Presidente Boric y fue un orejero importante del mandatario durante su paso por La Moneda, conocedores del encuentro aseguran que su participación no se debe a alguna gestión del Gobierno, sino a la organización del propio evento, que corresponde al Congreso Panamericano, Foro Iniciativa Mujica y el Instituto Remarque de la Universidad de Nueva York.

La última vez que el exministro Jackson y fundador de Revolución Democrática coincidieron al menos púbicamente fue en una cena de reconocimiento en septiembre de 2023 luego de que renunciara a la cartera de Desarrollo Social, ante los cuestionamientos por el rol de dirigentes del FA en el Caso Convenios.

En marzo pasado, en tanto, Jackson estuvo de paso por Chile, fecha en la que participó en el comité central del Frente Amplio que definió la candidatura presidencial de Gonzalo Winter. Tambipen se reunió en un panel con líderes del progresismo chileno, desde el PC hasta la DC.

La Red Internacional de Pensamiento Democrático

La primera cita a la que asistió Jackson fue el Segundo Encuentro Internacional de la Sociedad Civil, enmarcado en el 80º debate de la Asamblea General de la ONU, donde el Presidente Boric intervendrá esta tarde. Fue un invitado especial en la reunión de los centros de pensamiento que congregó a intelectuales globales y liderazgos políticos a reflexionar los términos de una red global.

Más de veinte organizaciones de América Latina, Europa y Oceanía participaron del encuentro. Por parte de Chile, estuvieron presentes el Instituto Igualdad, ligado al Partido Socialista, y Rumbo Colectivo, vinculado al Frente Amplio.

En la instancia, en la que estuvo Jackson, se creó la Red Internacional de Pensamiento Democrático, definida como “una plataforma global de centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de la democracia, los derechos humanos, la justicia social y el fortalecimiento del multilateralismo”.

Las organizaciones realizaron un trabajo de continuidad en torno a lo que ya se había desarrollado en Chile con Democracia Siempre y en el Festival de la Democracia. Esto dado que en dicha instancia, los presidentes Boric, Lula, Sánchez, Petro y Orsi en julio pasado mandataron a “apoyar el establecimiento de una red global de centros de pensamiento que generen un análisis riguroso, fomenten un debate basado en datos y contribuyan a la búsqueda de propuestas en defensa de la democracia”, señalaba el documento.

En esa línea, la red busca “reafirmar el impulso por una plataforma internacional que enfrente la crisis democrática con pensamiento crítico, colaboración y propuestas concretas”, según definió Rumbo Colectivo en redes sociales.

Según algunos conocedores, esta red pretende conseguir una personalidad jurídica a fin de año y esta constituida formalmente para el próximo encuentro de Democracia Siempre, que se realizará en marzo del próximo año en España.