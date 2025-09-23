Santiago defiende que no existe obligación de pago por Clínica Sierra Bella, pese a inscripción del inmueble en el Conservador de Bienes Raíces

Desde el municipio liderado por Mario Desbordes dicen, además de que el alcalde ha instruido continuar con "todas las acciones necesarias para resguardar los recursos municipales", que "no existe la obligación de pago ni se resuelve el fondo del juicio".

Hoy el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) inscribió la ex Clínica Sierra Bella a nombre del municipio, continuando con el proceso que quedó inconcluso en 2023 cuando fue objetada la compra del inmueble por parte de la Municipalidad de Santiago.

Ello lo hizo tras la obligación del 19º Juzgado Civil de Santiago obligando al CBRS a inscribirla, tras lo cual la parte vendedora, la Inmobiliaria San Valentino, dijo que “tras un extenso e injustificado proceso de dilaciones, finalmente se ha inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago la compraventa del inmueble correspondiente a la ex Clínica Sierra Bella. Como siempre sostuvimos, se trata de un contrato plenamente válido, aprobado por el Concejo Municipal de Santiago y cuya eficacia nunca debió ponerse en duda”.

Y que “en consecuencia, y de conformidad a derecho, Inmobiliaria San Valentino iniciará ahora el procedimiento de cobro del precio total, junto a los graves daños causados“.

Sin embargo, ahora fue el turno del municipio. La alcaldía liderada por Mario Desbordes salió a defender que, pese a la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, “no existe obligación de pago ni se resuelve el fondo del juicio”.

El municipio precisó: “Pedimos la reapertura del caso porque la reinscripción de la propiedad hace que el delito cambie de estado, por lo que consideramos que hay un perjuicio y se tiene que perseguir penalmente”.

Además, aclaran que “existen diversos recursos pendientes en la Corte de Apelaciones, y también en curso un juicio civil de nulidad, sin perjuicio de las acciones penales.“.

“El Municipio tiene la obligación de resguardar el patrimonio fiscal, evitando que la inscripción implique un perjuicio al erario municipal”, agregan.

Y aseguran: “El contrato se inscribió por orden de un fallo judicial en una gestión voluntaria no contenciosa. Es decir, la Municipalidad de Santiago no ha sido vencida en un juicio que ordene el cumplimiento del contrato ni, por lo tanto, el pago del mismo”.

“La Municipalidad proseguirá sustanciando el juicio civil (causa rol N°11.249-2023), que se encuentra detenido a la espera de la resolución de un recurso de casación de oficio. Paralelamente, se solicitó a la Corte de Apelaciones que declare que la propiedad es objeto de un litigio, lo que persigue que la vendedora cobre el 35% del precio pactado en el contrato (2.475 millones de pesos)”, agregan.

Y de todas formas, mencionan que “el 15 de mayo de 2023 la exalcaldesa revocó todos los mandatos y poderes otorgados en la escritura original, por lo que los apoderados designados no pueden actuar respecto de la compraventa“.

En ese sentido, es que aseguran que “el alcalde Mario Desbordes ha instruido continuar todas las acciones necesarias para resguardar los recursos municipales, reiterando que no existe ninguna sentencia que obligue al pago de la compraventa“.