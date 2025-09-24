Chile no está en el Top 10: Estas son las plantillas más valiosas del Mundial Sub 20 

Esta semana se oficializaron todas las nóminas de las 24 selecciones que disputarán la competencia juvenil más importante del mundo. El equipo nacional es el único sudamericano que no está en el top 10 de los equipos más caros que participaran en el Mundial.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Compartir

Este sábado a las 17:00 horas arranca el Mundial Sub 20 en Chile. Por eso, las 24 selecciones ya hicieron oficial a los 21 futbolistas que los representarán en esta competencia.

Hay que tener en cuenta que las grandes figuras mundiales como Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Zaïre-Emery, Pau Cubarsí, Estevao y Doué, no estarán presentes en la cita planetaria, ya que durante este periodo tendrán que defender a sus clubes en la Champions League y sus respectivas ligas.

DLT Sports revisó los valores de cada selección en Transfermarkt y elaboró el listado de las 10 selecciones más caras de cara al Mundial.

1. Argentina – 53,90 mill €

2. Brasil – 35,20 mill €

3. México – 35,20 mill €

4. España – 35,15 mill €

5. Estados Unidos – 17,75 mill €

6. Paraguay – 15,53 mill €

7. Italia – 13,50 mill €

8. Francia – 10,13 mill €

9. Colombia – 9,65 mill €

10. Marruecos – 8,55 mill €

Chile está posicionado en el puesto número 11 de este ránking. Su plantilla tiene un valor de 8,15 millones de euros y su jugador más valioso es Lautaro Millan. El futbolista de Independiente tiene un valor de 2,50 millones de euros.

Los futbolistas más caros del Mundial Sub 20

Los jugadores más caros del Mundial Sub 20 los tienen las selecciones de Brasil, Argentina, México y España, justamente los combinados con las plantillas con el precio más elevado.

Los brazucas tienen a Pedrinho, el futbolista más valioso de este mundial con 12 millones de euros. El atacante del Zenit de Rusia ya ha jugado 53 partidos con el conjunto europeo y ha anotado seis goles y aportado ocho asistencias.

Los siguientes futbolistas más caros son Obed Vargas, Julio Soler, Gianluca Prestianni, Álvaro Montoro y Jon Martín. Todos ellos cuestan 8 millones de euros.

Vargas, es méxicano y juega en el Seattle Sounders de la MLS. De hecho estuvo presente en el Mundial de Clubes, y fue titular en los duelos contra el PSG y el Atlético de Madrid.

En tanto, Soler, Prestianni y Montoro son trasandinos. Todos los futbolistas juegan en el extranjero, en el Bournemouth, Benfica y Botafogo respectivamente. Eso sí, la albiceleste tendrá la dura baja de Claudio Echeverrí; el futbolista del Bayer Leverkusen había dicho presente en el sudamericano, sin embargo para el Mundial Sub 20 no fue liberado.

Por último, está el español Jon Martín de la Real Sociedad. El defensor del equipo vasco ya ha jugado con el primer equipo, sin ir más lejos, tuvo minutos en el comienzo de la liga española. La temporada pasada, tuvo minutos en la Europa League, Copa del Rey e incluso asistió en un duelo de LaLiga.