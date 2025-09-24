La trastienda neoyorquina del respaldo de Boric a la candidatura de Bachelet para la secretaría general de las Naciones Unidas

Una reunión con la expresidenta el lunes apenas el mandatario pisó Estados Unidos; el equipo de Boric acompañándola constantemente junto al presidente del Senado, además del apoyo cerrado de algunos parlamentarios de la delegación a su nominación fue parte de lo que marcó el detrás de escena de la postulación de Bachelet hacia el máximo cargo directivo de la ONU.

Por Rodrigo Córdova, desde Nueva York.

Compartir

“Hace meses se venía trabajando en esto”, dice un parlamentario a The Clinic al ser consultado sobre si tomó por sorpresa el anuncio del Presidente Boric respecto a la nominación de Michelle Bachelet como candidata a secretaria general de las Naciones Unidas (ONU)

Y es que una de las agendas principales que el mandatario llevaba para el 80º debate de la Asamblea General de la ONU era hablar sobre democracia, defender el multilateralismo y llamar a tomar acción contra el cambio climático. Sin embargo, una vez se reveló la nominación de la exmandataria, se transparentó que ese hito era uno de los grandes objetivos y terminó acaparando la mayor parte de la atención mediática

“Chile quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo. Y para ello es para mí un tremendo honor anunciar aquí, desde Chile, que nominaremos a Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas”, dijo el Presidente en uno de los pasajes de su discurso de 15 minutos frente a los otros jefe de Estado que copaban parcialmente los asientos del plenario de las Naciones Unidas.

Si bien se esperaba que Boric hiciera algún gesto en favor de Bachelet, para algunos miembros del oficialismo fue una grata sorpresa que lo hiciera de es manera tan explícita y enérgica. Y es que durante estos días en Nueva York hubo movimientos entre el mandatario, la expresidenta y la comitiva para ajustar los detalles de este momento.

Momento en que el Presidente anunció la candidatura de la expresidenta Bachelet como secretaria general a Naciones Unidas. Foto: Presidencia.

El trabajo entre Boric y Bachelet

Apenas el Presidente Boric descendió del avión de la Fuerza Aérea en el aeropuerto JF Kennedy, el lunes alrededor de las 20:00 horas de Nueva York, no se dirigió al hotel a descansar, sino que se reunió con Bachelet y el canciller Alberto van Klaveren, quienes habían llegado durante el fin de semana a Nueva York para participar de conversatorios, por el lado de la expresidenta, y reuniones bilaterales, por parte del canciller.

Según fuentes de Gobierno, en dicha reunión, los tres abordaron el tema de la nominación de la candidatura, el discurso y otros aspectos de la visita a las Naciones Unidas.

Al día siguiente, ayer martes, el mandatario envió la primera señal. Subió una foto a sus redes sociales en el plenario de las Naciones Unidas junto al presidente del Senado, Manuel José Ossandón, y a la expresidenta.

Ese día, mientras los jefes de Estado exponían, Bachelet se mantuvo gran parte de la jornada escuchando las intervenciones. Boric, en tanto, pese a seguir con atención los discursos, también aprovechó de revisar temas de agenda, como el propio texto de su intervención.

Durante la mañana y la tarde del martes, el Presidente tuvo la oportunidad de dialogar con la exmandataria, pero en el plenario. Bachelet, por su parte, estuvo acompañada constantemente del canciller; del presidente del Senado y las ministras Maisa Rojas (Medio Ambiente), Antonia Orellana (Mujer), Javiera Toro (Desarrollo Social) y Paula Narváez la representante permanente de Chile en la ONU.

De hecho, la expresidenta viajó sin su equipo ni asesores habituales, puesto que se apoyó únicamente en el mandatario y su comitiva.

La delegación completa del Presidente Boric junto a la expresidenta Bachelet.

Las gestiones previas

Aunque existía cierta aprensión tanto en el Gobierno como en el entorno de la exmandataria sobre la posibilidad de que su candidatura no contara con apoyo en un eventual gobierno de oposición, esas dudas comenzaron a disiparse tempranamente con las declaraciones de distintos dirigentes opositores.

Por ello, miembros de la comitiva afirman que hace dos semanas se hicieron contactos con los candidatos presidenciales notificando el anuncio.

Sin embargo, hay otros que contravienen dicha narrativa, y afirman fuera de micrófono que candidatos más lejanos al Gobierno fueron notificados solo con días de antelación.

A pesar de que algunos personeros de oposición esperaban que Boric no mencionara a Bachelet durante su discurso, durante la tarde del martes se pudo ver a senadores opositores —que no estaban incluidos en la nómina original de la comitiva— sumarse a la instancia.

A eso de las 13:00 horas, por ejemplo, se vio al senador ex Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, y a Francisco Chahuán (Renovación Nacional) caminando por las calles de Nueva York para ingresar al recinto de Naciones Unidas. Venían de un almuerzo en donde participaron otros senadores que se sumaron a la comitiva, como Sebastián Keitel (Evópoli) y la oficialista Loreto Carvajal (PPD).

A esta instancia, de hecho, se sumó el canciller Van Klaveren, Paula Narváez y parlamentarios que ya estaban en la comitiva: Ossandón, los senadores Matías Walker (Demócratas), Ricardo Lagos Weber (PPD), Iván Moreira (UDI), la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente) y la diputada Camila Rojas (Frente Amplio. Los únicos ausentes: Boric y Bachelet. Desde el Gobierno, sin embargo, descartan que ambos hayan sostenido una reunión privada.

Asistentes al almuerzo, que se realizó en Tudor 45, un restaurante de carnes, afirmaron que el canciller abordó los principales temas de la intervención del Presidente: la nominación de Bachelet, la postulación de Valparaíso como cede del acuerdo de BBNJ de protección del océano, el respeto al derecho yo internacional en Gaza y en Ucrania, y la necesidad de modernización de la ONU.

Fuentes al interior de la comitiva, de hecho, afirmaron que fueron estos parlamentarios, quienes originalmente vinieron a una sesión de la unión interparlamentaria de la ONU, solicitaron asistir al discurso del mandatario y al anuncio sobre Bachelet.

Parlamentarios que respaldaron el anuncio del Presidente sobre Bachelet

Tras el anuncio, el canciller destacó la variedad de representantes que acompañó al Presidente y esta nominación: “Lo primero que yo quisiera destacar es que estamos aquí en Nueva York con una delegación de Estado, en que no solamente está el Presidente de la República, está también el Presidente del Senado, está un grupo de senadores y diputadas que tienen un carácter transversal”.

Luego de la nominación la propia exmandataria ofreció unas palabras a la prensa en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas y calificó como “un honor” el gesto del presidente Boric. Además, en una respuesta indirecta a quienes critican la labor de la ONU —entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— afirmó que “Naciones Unidas ha jugado y seguirá jugando un rol fundamental”.