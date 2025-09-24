El rating de “Reunión de Superados”: la nueva apuesta nocturna de Mega lideró en su debut, mientras “Los Casablanca” llega hoy a su fin

La nueva teleserie nocturna "Reunión de Superados" debutó con gran éxito de audiencia, mientras "Los Casablanca" se alista para despedirse con su esperado capítulo final.

La noche del martes fue el debut de “Reunión de Superados”, la nueva teleserie nocturna de Mega, que lideró ampliamente la sintonía en la franja prime de la televisión chilena.

En su primer capítulo, la historia protagonizada por Mario Horton, Daniela Ramírez, Elisa Zulueta y Francisco Reyes consiguió un rating online de 949.274 personas promedio por minuto entre las 22:15 y las 23:19 horas, con un peak de 1.041.219 espectadores.

Estas cifras consolidaron el liderazgo de la producción del área dramática de Megamedia, que abrió una amplia brecha con los otros canales nacionales en ese horario: CHV alcanzó 403.631 espectadores, Canal 13 llegó a 524.489 y TVN registró 367.437.

De esta manera, Mega reafirmó su supremacía en la franja prime, un dominio que ha sostenido durante el último año de la mano de “Los Casablanca”, teleserie que llega a su fin este miércoles.

En su episodio de estreno, “Reunión de Superados” mostró las tensiones entre Manuel Morales (Mario Horton) y su exesposa Teresa Astaburuaga (Elisa Zulueta); la complicidad inesperada de Manuel con Javiera Echeverría (Daniela Ramírez); el aparente matrimonio perfecto de Coke (Diego Muñoz) y Matilde (Ignacia Baeza), que comienza a resquebrajarse en silencio; además de otras tramas que prometen marcar el desarrollo de la historia.

El final de Los Casablanca

En paralelo, “Los Casablanca” se prepara para su gran final. Tras meses de intrigas, secretos y emociones, este miércoles se transmitirá su último capítulo. En el adelanto, Alexandra (Mariana di Girolamo) dejará de lado su trabajo para ir en busca de Tormento (Felipe Rojas), el hombre que siempre ha amado, con la esperanza de reencontrarse y darse una nueva oportunidad.

Por otro lado, Juan Pablo (Jorge Arecheta) asistirá a un evento de alta sociedad tras su pelea con Martina (Octavia Bernasconi), donde conocerá a una joven de buena situación económica que podría convertirse en su próxima víctima.

Uno de los giros que mantiene expectantes a los televidentes es el futuro de la relación entre Raimundo (Francisco Reyes) y Mariana (Sigrid Alegría).

Según informó el canal, el desenlace de “Los Casablanca” se emitirá este miércoles a las 23:00 horas, justo después del segundo capítulo de “Reunión de Superados”, donde finalmente se revelarán todas las incógnitas de la exitosa ficción nocturna.