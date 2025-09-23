El “super martes” de Mega: cuatro teleseries al aire, el penúltimo capítulo de Los Casablanca y el estreno de Reunión de Superados

La teleserie “Los Casablanca” entra en su recta final con impactantes giros, mientras Mega prepara el estreno de “Reunión de Superados”, su nueva apuesta nocturna con un elenco encabezado por Mario Horton, Daniela Ramírez y Francisco Reyes.

Compartir

La noche del lunes dejó uno de los momentos más emotivos de “Los Casablanca”, la teleserie nocturna de Mega que ya está en su recta final y próxima a estrenar sus últimos dos capítulos, poniendo término a uno de los grandes éxitos recientes del canal.

En el episodio más reciente, Miranda (Sigrid Alegría) escucha unos inquietantes audios de Iván (Francisco Melo), lo que la impulsa a ir hasta la casa de su expareja. Al llegar, es afectada por el humo que salía de la cocina y encuentra al empresario inconsciente en el piso.

Con Iván muerto, la secretaria abrazó el cuerpo de su expareja mientras lloraba desconsoladamente, dejando una de las imágenes más impactantes y tristes de la teleserie.

En el capítulo 155 de “Los Casablanca”, Samuel (Francisco Reyes Cristi) le enviará a Martina (Octavia Bernasconi) el video en que Juan Pablo (Jorge Arecheta) agrede a Luciana (Vivianne Dietz). Además, Miranda irrumpirá en el funeral de Iván, según se muestra en el adelanto del penúltimo episodio que se emite esta noche.

Este penúltimo capítulo tendrá un condimento especial, ya que antes se emitirá el primer episodio de “Reunión de Superados”, la nueva teleserie nocturna que tomará la posta en Mega.

La historia sigue a un grupo de apoderados de un exclusivo colegio, cargados de prejuicios, ambiciones y conflictos personales. La producción debutará inmediatamente después de un nuevo capítulo de “Aguas de Oro”, en una noche que culminará con el penúltimo episodio de “Los Casablanca”.

La nueva apuesta de Mega

“Reunión de Superados” se centra en el 5°B del exclusivo colegio Thomas Campbell School. Entre sus protagonistas está Mario Horton, que interpreta a Manuel Morales, un publicista cesante que teme que su hijo se transforme en un “zorrón”. También participa Daniela Ramírez, quien da vida a Javiera Echeverría, madre de cuatro hijos y embarazada de un quinto, que vive sola luego de que su marido, Maximiliano, se fuera a Miami prometiendo traerlos más adelante.

Francisco Reyes repetirá presencia nocturna tras “Los Casablanca”, esta vez como Jaime Astaburaga, un patriarca conservador, empresario exitoso y políticamente incorrecto, casado en segundas nupcias con Pili Rodríguez (Paloma Moreno), quien vuelve a la pantalla de Mega tras “Generación 98′”.

El resto del elenco está compuesto por Luz Valdivieso, Nicolás Mena, Paulina Hunt, Claudio Olate, Álvaro Espinoza, Julieta Bartolomé, Claudio Castellón, Ignacia Baeza y Diego Muñoz, que retorna a las teleseries luego de su participación en “Como la Vida Misma” (2023).

Además de la recta final de “Los Casablanca“, el estreno de “Reunión de Superados” y un nuevo capítulo de “Aguas de Oro“, como es costumbre en la tarde se emitirá también un episodio de “El Jardín de Olivia“, completando así el “super martes” del área dramática de Mega.