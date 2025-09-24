Videos VIDEO | Femicidio en Santiago Centro: agresor asesinó a su pareja y luego se lanzó del piso 11 24 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Durante horas de la madrugada, un hombre de 23 años asesinó a su pareja de 21 en la comuna de Santiago Centro y tras los hechos, se suicidó lanzándose por el piso 11 del edificio. El agresor habría llegado hasta el departamento en que ella residía junto a su hijo con un arma corto pulsante, infringiendo la orden de alejamiento en su contra. Tras los ruidos, el conserje fue alertado por vecinos y llamó Carabineros y a la familia de la joven para que acudieran en auxilio. OS9 y Laboratorio de Criminalística se encuentra investigando los hechos.

