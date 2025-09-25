Bienal de Arquitectura da inicio a una nueva edición enfocada en la revitalización y la reapertura de iglesia quemada en el estallido social como plato fuerte

Entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre se realizará la XXII edición de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, que a través de seis sedes tendrá exposiciones y conversatorios orientados en diferentes ámbitos de la arquitectura, principalmente enfocados en la reconstrucción y adaptación de espacios olvidados y/o siniestrados.

Hoy inicia la XXII edición de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, un evento que se extenderá hasta el 5 de octubre, y que en este año lleva el título “Doble Exposición: (Re) programar, (re) adaptar y (re) construir”. Para esta ocasión, se realizarán exposiciones en seis sedes, poniendo un foco especial en la revitalización de la ciudad, en especial en infraestructuras quemadas.

Durante los 11 días que se extenderá, se abrirán las puertas de seis edificios que recibirán exposiciones. El plato principal para esta ocasión será la reinauguración de la ex Iglesia San Francisco de Borja (Iglesia de Carabineros) que fue quemada durante el estallido social y este jueves será la reapertura oficial de sus puertas. El espacio recibirá la muestra central y conversatorios. Se trata de un hito inédito, ya que la reapertura de la iglesia permitirá dar a conocer la nueva cara del recinto, que ahora funcionará como un centro cultural.

Las otras sedes que recibirán eventos en el marco de la Bienal de Arquitectura serán el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), con exposiciones en sus salas de artes visuales y conversatorios; el Colegio de Arquitectos que dispondrá, entre otros espacios, de su auditorio; el Centro Cultural CEINA; Barco Galería; y la Parroquia de la Veracruz.

Óscar Aceves, integrante del equipo curatorial a cargo del evento, anticipó que “para nosotros ha sido muy importante que estas sedes sean representativas de la propia interrogante que tenemos en el proyecto curatorial. (…) En cuanto a la ex Iglesia de San Francisco de Borja, albergará una exhibición de alrededor de 250 proyectos, para plantear prospectivamente y abrir la pregunta a la ciudad ¿Qué va a pasar con este sitio en el futuro? La Bienal será la oportunidad para reabrir este espacio, hacerlo un sitio cultural, al menos por este periodo de 11 días“.

La relevancia de la Bienal de Arquitectura y el foco la revitalización

La elección de las sedes de la edición número 22 de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo responde a la idea de demostrar como la ciudad se puede repensar y revivir en espacios olvidados o afectados severamente en incendios.

Esta instancia se realiza en Chile desde 1977, organizado por el Colegio de Arquitectos. Busca ser un espacio de debate para contribuir en la arquitectura y urbanismo de la ciudad. En este caso, se centrará en la revitalización de los espacios afectados y su segunda vida.

Fernando Miranda, director de actividades del gremio, sostuvo que “esta Bienal nos invita a mirar nuestras ciudades desde otro prisma: tal vez la clave no está en construir más, sino en repensar lo existente. En esa línea, durante once días y con más de 100 actividades gratuitas, esperamos que la Bienal se proyecte como un punto de encuentro en el corazón de Santiago. Que nos permita dialogar desde lo arquitectónico con la vivienda social, los espacios públicos y culturales, expresiones artísticas y otras prácticas, para llegar a una reflexión colectiva y ciudadana”.

Junto a la seis sedes, la experiencia Bienal también se extenderá hacia el Parque San Borja. Esta recibirá el pabellón con conferencias abiertas. La inauguración y clausura serán en el GAM, mientras que en los diferentes espacios se realizarán eventos variados. El Colegio de Arquitectos tendrá

una exhibición, un workshop y charlas.

El CEINA expondrá la muestra del Premio Nacional de Arquitectura, Cristián Castillo Echeverría, conversatorios sobre la vivienda social, y estrenará un documental sobre los 60 años del MINVU. Barco Galería tendrá la exposición Prueba de Estado de Catalina de la Cruz y la Parroquia de la Veracruz tendrá instalaciones temporales y la muestra del Proyecto Chiway Antü.