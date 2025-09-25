Francia fijó fecha para el tercer juicio que tendrá en chileno Nicolás Zepeda por la muerte de su exnovia Narumi Kurosaki

La justicia francesa programó un tercer juicio contra Nicolás Zepeda, acusado del asesinato de su exnovia Narumi Kurosaki en 2016. Aunque ya fue condenado dos veces a 28 años de cárcel, el chileno insiste en su inocencia.

La justicia de Francia fijó el inicio de un tercer juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda, quien ya en dos oportunidades fue condenado a 28 años de cárcel por el asesinado de su exnovia, Narumi Kurosaki.

Kurosaki y Zepeda terminaron su relación entre septiembre y octubre de 2016. En diciembre de ese mismo año, el chileno viajó a Besanzón para encontrarse con la joven. Durante el primer juicio, Zepeda afirmó que se trasladó a dicho lugar para estudiar. Sin embargo, después reconoció que lo hizo para retomar su relación con la japonesa de 21 años.

La joven desapareció el 5 de diciembre de 2016 y hasta la fecha no hay pistas ni rastro de su cuerpo. El último que la vio con vida fue el propio Zepeda, quien en ambos juicios ha reiterado su inocencia. Según informó el medio Franceinfo, el tercer juicio en contra del chileno fue programado entre el 17 de marzo y el 3 de abril de 2026. Zepeda. Hasta la fecha, sigue detenido en Francia y esta es su última oportunidad para lograr ser absuelto por el crimen.

La declaración del primo de Nicolás Zepeda

Uno de las piezas importantes en los juicios anteriores fue la declaración del primo de Zepeda, Juan Felipe. El joven declaró que el 6 de diciembre de 2016 recibió una llamada de Zepeda donde le pidió pasar unos días en su casa en Barcelona. Esto, porque estaba en Ginebra para asistir a un congreso, según él, para sustituir a un profesor que se había enfermado. También le comentó que la relación con Kurosaki había terminado en septiembre y no la había vuelto a ver.

Una semana después de su primera declaración, el primo de Zepeda acudió voluntariamente a una comisaría para añadir más antecedentes sobre el caso. En esa oportunidad, contó que su primo le pidió que “explicara lo mínimo y no entrara en detalles” en sus declaraciones a la policía luego que los uniformados llegaran a su casa a solicitar una declaración por la desaparición de la exnovia de su primo.

Además contó que Zepeda se mostraba muy interesado en saber qué información manejaba la policía sobre el caso. El primo de Zepeda también declaró que el chileno “se mostró interesado en temas médicos, relacionados con muerte y asfixia, signos o marcas de ahorcamiento, lesiones cervicales. Recuerda que a su primo le decía ‘que hago yo si me encuentro a una persona que se ha ahorcado’”. Dicha conversación ocurrió en una cena y derivó “a más preguntas relacionadas a temas forenses como, por qué muere la persona ahorcada, cuánto tiempo tarde en morir, si es más rápido morir con un corte en el cuello que ahorcado, qué pasaba si se manipulaba a una persona con estas lesiones”.