Por qué el accidente en la segunda mayor mina de cobre del mundo, ubicada en Indonesia, abre una oportunidad para las arcas fiscales en Chile

El precio del cobre ha tendido a subir significativamente, como reacción al anuncio de Freeport-McMoRan, controladora de la mina Grasberg en Indonesia, que declaró "fuerza mayor" en algunos de sus contratos tras el accidente ocurrido el pasado 8 de septiembre en la operación subterránea.

Compartir

El segundo yacimiento de cobre más grande del mundo, ligada a la misma minera que tiene el 51% de propiedad de El Abra en Chile, se vio obligada a declarar ayer “fuerza mayor” debido a un accidente que terminó con dos fallecidos y cinco desaparecidos.

Se trata de Grasberg, una mina en Indonesia que es operada por Freeport Indonesia, un joint venture entre la estadounidense Freeport-McMoran y el holding minero del gobierno de Indonesia.

En ese sentido, el precio del cobre ya comenzó a reflejar lo que será una menor disponibilidad del commodity, y un aumento en el valor de la principal exportación chilena, lo que, de paso, podría beneficiar las arcas fiscales.

De hecho, según consigna El Mercurio y distintos medios internacionales, el cobre para entrega en tres meses escaló ayer hasta un 3,2% a US$10.297,50 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, el mayo salto intradía desde el 10 de abril, de acuerdo a los registros de Bloomberg. Mientras que las acciones de Freeport cayeron un 11% en las operaciones de Nueva York.

El accidente de Grasberg, que tiene varias similitudes con el ocurrido a fines de julio en la división de Codelco El Teniente, se produjo el 8 de septiembre, tras un alud que implicó que 800.000 toneladas métricas de barro entraran a la mina e inundaran varios niveles. El sábado pasado encontraron sin vida a dos de los mineros, y ahora continúa la búsqueda de otros cinco trabajadores.

El impacto del accidente minero en Indonesia en en el cobre

Cabe consignar que Grasberg produce sobre 800 mil toneladas de cobre en un año, solo por debajo de Escondida, que en 2024 obtuvo 1,2 millones de toneladas del metal.

Sin embargo, Freeport ayer reportó que estima que las ventas mundiales de cobre sean un 4% más bajas en el tercer trimestre en relación con proyecciones previas. Además, luego del accidente en Grasberg, cree que las ventas se cobre en indonesia serán “insignificantes” en el cuatro trimestre del año.

La expectativa era que en el cuatro trimestre se obtuviesen cerca de 200.000 toneladas de cobre, lo que equivale al 3,5% de la producción mundial en un periodo de tres meses.

Lo que sí, una menor disponibilidad de cobre podría aumentar el precio del metal, lo que a su vez acarrea mayores ingresos para el fisco. De acuerdo a lo que ha planteado LarrainVial, por cada centavo más en el promedio anual del valor del cobre, se generan ingresos por alrededor de US$70 millones, considerando lo que reinvierte Codelco y lo que reciben las arcas fiscales, plantea El Mercurio.

Sobre esto, Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam, explicó al diario antes mencionado que la diferencia entre el comportamiento del precio contado y de los futuros obedece a la disponibilidad que hay del cobre hoy versus la esperada.

“Mientras los fututos del Comex reaccionan con fuerza a las expectativas de menor oferta y a los riesgos de disrupción en la producción, el mercado contado en Londres está más influido por la disponibilidad física inmediata del metal y por los inventarios certificados, que por ahora no evidencian una escasez crítica”, indicó.

En esa línea, sostiene que un traspaso de la presión alcista de los futuros al precio contado —el valor que importa para los ingresos del fisco— dependerá de cuánto dure la paralización de Grasberg y de la evolución de los inventarios globales.

Por su parte, Felipe Sepúlveda, jefe de análisis para Admirals Latinoamérica, declara a The Clinic que “desde una perspectiva de mercado, cuando disminuye la oferta de un mineral estratégico como el cobre, la escasez relativa genera una presión alcista en los precios. En este contexto, países exportadores con estabilidad y altos volúmenes de producción, como Chile, principal productor mundial de cobre, pueden verse directamente favorecidos”, añade.

Sepúlveda concluye que “un precio más alto del cobre incrementa los ingresos de las mineras que operan en Chile y, en paralelo, eleva la recaudación fiscal vía impuestos, royalties y utilidades de Codelco. En conclusión, la interrupción en Indonesia abre espacio para que Chile aumente significativamente sus ingresos fiscales gracias a su rol central en el abastecimiento global del metal rojo”.