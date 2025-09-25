Hay un argentino y cuatro mujeres latinas: quiénes son los posibles contendores de Michelle Bachelet para dirigir la ONU en 2027

La expresidenta de la Asamblea General y la primera ministra de Barbados, junto al actual director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica son algunos de los nombres que aparecen como posibles rivales de la expresidenta Bachelet en el órgano internacional. El favoritismo lo tendría la líder costarricense Rebeca Grynspan.

Como algo necesario fue como veían algunos desde Chile la acción de que el Presidente Gabriel Boric anunciara que Michelle Bachelet sería apoyada para iniciar el camino de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), a renovarse el próximo 1 de enero de 2027.

Pese a que falta poco más de un año para esa fecha, en el Ejecutivo eran conscientes de que el momento para auspiciar el nombre de Bachelet era ahora, puesto que el proceso administrativo ocurre durante todo 2026 y, además, el mandatario participaba por última vez en la Asamblea General de la ONU, espacio idóneo para promocionar a Bachelet, quien tras ser promovida por Boric, recibió aplausos de los oyentes que estaban presentes escuchando las intervenciones de los jefes de Estado.

No obstante, el camino de la exmandataria al máximo cargo interno de la organización —tras haber pasado antes por ONU Mujeres y la Alta Comisión de Derechos Humanos—, si bien cuenta con algunos apoyos, no está completamente despejado.

Al interior del órgano ha regido una regla implícita en que los secretarios generales deben provenir de los cinco continentes que están representados a través de los Estados Miembros. A partir de ello se ha generado una alternancia de liderazgos basada, justamente, en las regiones.

Actualmente es Europa la que está siendo representada con el mandato de António Guterres, actual secretario general, quien proviene de Portugal, país del que fue primer ministro. El orden seguido establece que América Latina y el Caribe es quien debe suceder a Guterres en el cargo.

Pero ese factor no es el único que está sobre la mesa en la previa de que inicie el período de nominaciones. En la organización internacional también comenzó a agarrar fuerza la idea de que la próxima persona que lidere la ONU sea mujer. En sus 80 años de existencia, el órgano nunca ha sido regido por un liderazgo femenino.

En ese sentido, Bachelet cumple con tales requisitos, pero también otras mujeres que han sido aspectadas previamente para arribar al cargo. Así es el caso de Rebeca Grynspan, de 63 años, quien es vista como una de las favoritas para llegar a la Secretaría General.

Grynspan es economista y fue vicepresidenta de Costa Rica. Actualmente ejerce la secretaría general de Comercio y Desarrollo en la ONU, lo que la ha llevado a tener un rol protagonista a raíz de la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra distintos países del mundo. A diferencia de Bachelet, su nombre no ha sido auspiciado por su país.

Quien también aparece en la disputa por la ONU es la mexicana Alicia Bárcena, secretaria (ministra) de Medio Ambiente de México. De 73 años, Bárcena es parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheimbaum, de quien ha recibido reconocimientos. Bióloga de profesión, también fue parte del gobierno de Andrés Manuel López-Obrador y, de hecho, bajo ese mismo mandato fue embajadora de México en Chile, relacionándose con los cuerpos diplomáticos de la administración del Presidente Boric.

María Fernanda Espinosa, ecuatoriana y expresidenta de la Asamblea General de la ONU, es otro nombre que asoma con fuerza. Poetisa y lingüista, con 61 años Espinosa ha sido embajadora de Ecuador en dos oportunidades y ministra en otras cuatro. Además, fue la cuarta mujer en presidir la Asamblea General.

No obstante, quien también se especula que podría tomar un rol en los próximos meses es Mia Mottley (59), primera ministra de Barbados, país que es parte de la Mancomunidad de Naciones. Es única primera ministra mujer que ha tenido su país.

Aunque las mujeres son quienes corren con más ventaja, en lo que se auspicia que será la contienda electoral también ha aparecido un hombre, y desde el otro lado de la cordillera. Para el puesto de secretario general de la ONU en Argentina se ha hablado sobre Rafael Grossi (64), exembajador de su país en Austria bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde 2019 Grossi se desempeña en la Agencia Internacional de la Energía Atómica, dependiente de la ONU, de la que es su director general.

El proceso de selección del nuevo secretario general de la ONU se prevé que comenzará en 2026, donde, en primer lugar, se abre el proceso a través de las presidencias de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad del órgano, integrado por 15 países de los que cinco tienen poder de veto. En adelante comienza un período en que los candidatos dan a conocer su visión de futuro a los Estados Miembros y al propio Consejo de Seguridad, órgano que luego recomendará un nombre a la Asamblea General el que deberá ser votado.

Algunos integrantes de la comitiva presidencial que acompañan al Presidente en Nueva York temen que, en la etapa en que el Consejo de Seguridad dirima, Bachelet sea removida como candidata. Lo anterior por las críticas que el Presidente Boric ha hecho sobre el presidente Donald Trump —a quien ha llamado “emperador”— cuando Estados Unidos tiene facultad de veto.