    Videos

    VIDEO | Sujetos se hicieron pasar por funcionarios de PDI para cometer turbazos en Recoleta y Conchalí

    25 de Septiembre de 2025

    Una banda compuesta de al menos ocho sujetos, se hizo pasar por personal de PDI para intentar entrar a una casa en la comuna de Recoleta y posteriormente, a otra vivienda en Conchalí. Los sujetos iban vestidos con el uniforme de la institución y al no poder ingresar al primer inmueble, se trasladaron hacia otro inmueble en el que sí habían concretado ingresar, robando dinero y pertenencias valiosas.

