CMF rebaja en casi $400 millones la multa a Larraín Vial en el marco del Caso Factop

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) redujo parcialmente la multa a Larraín Vial Activos S.A., tras reconocer su programa de reparación a inversionistas afectados por irregularidades en la gestión del Fondo de Inversión Capital Estructurado I. De las 60.000 UF contempladas incialmente, se redujo a 50.000 UF.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió rebajar parcialmente la multa aplicada a Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (AGF) por infracciones en la gestión del Fondo de Inversión Capital Estructurado I, creado con el objetivo de transformar las acreencias millonarias del empresario Antonio Jalaff en una participación en Grupo Patio, proceso que finalmente nunca se concretó.

En agosto de 2025, la CMF había sancionado a la AGF con 60.000 UF por incumplimientos graves relacionados con valorizaciones irregulares de activos, omisión de información clave a inversionistas y prácticas engañosas en la comercialización del fondo.

Tras un recurso de reposición presentado el 3 de septiembre, el Consejo de la CMF ratificó las infracciones, pero aceptó rebajar la sanción a 50.000 UF. Es decir, redujo la multa en 10.000 UF, cerca de $400 millones, considerando el aumento del programa reparatorio implementado por la administradora, que alcanzó más de $3.327 millones para compensar a los inversionistas afectados.

Larraín Vial Activos fue confirmada como responsable de infracciones graves en la administración del fondo, aunque logró reducir su multa debido al alcance de su programa de reparación a los inversionistas.