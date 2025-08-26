CFM aplicó histórica multa a LarrainVial Activos, STF Capital y exgerentes por fondo de deudas de Antonio Jalaff

La Comisión para el Mercado Financiero aplicó sanciones además a los exdirectores de LarrainVial Activos y a su ex gerente general, así como al ex gerente general de STF Capital Corredores de Bolsa SpA. Esto, en el marco de la arista del fondo de inversión Capital Estructurado I, vehículo diseñado para resolver la difícil situación financiera por la que atravesaba el empresario y exaccionista de Grupo Patio, Antonio Jalaff.

Compartir

Una vez terminado el procedimiento sancionatorio iniciado en octubre de 2024, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) acordó aplicar a LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos y a su exgerente general, Claudio Yáñez Fregonara, multas de 60.000UF (cerca de US$2,5 millones) y de 15.000UF (unos US$630 mil), respectivamente.

Esto, en el marco de la arista del fondo de inversión Capital Estructurado I, vehículo diseñado para resolver la difícil situación financiera por la que atravesaba el empresario y exaccionista de Grupo Patio, Antonio Jalaff.

De este modo, la sanción económica para la gestora del Grupo LarrainVial se transformó en la más cuantiosa de la historia de la CMF, superando las 50.000UF interpuestas en 2025 a Francisco Coeymans por el Caso Primus.

En concreto, la CMF señaló que la sanción se aplica por “infringir el artículo 53 inciso 2° de la Ley 18.045, al inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del Fondo de Inversión Capital Estructurado I mediante recursos engañosos”.

Lo anterior, añadió, “al valorizar sus activos como si correspondieran a una participación en un equity (una propiedad indirecta en Grupo Patio), pese a que en realidad se trataba de créditos deteriorados en contra de Inversiones San Antonio, sociedad que se encontraba en una situación financiera mermada, lo que era conocido por los sancionados”.

“También fueron sancionados por infringir sus deberes fiduciarios en la administración del Fondo, pues, entre otras infracciones, adquirieron para éste títulos de deuda deteriorados, sin ningún castigo, pese a la situación financiera comprometida en la que se encontraba el deudor”, resaltó el regulador.

A su vez fueron sancionados los ex directores de la Administradora, Andrea Larraín Soza, Sebastián Cereceda Silva, José Correa Achurra, Jaime Oliveira Sánchez-Moliní y Andrés Bulnes Muzard, con multas de 5.000 UF cada uno (alrededor de US$210 mil), entre otras razones por su “responsabilidad en sobrevalorar los activos del fondo y que se adquirieran créditos deteriorados sin considerar descuento alguno por el riesgo de que no fueran pagados, todo ello en contra del mejor interés del fondo”, precisó la CMF.

Finalmente, se sancionó a STF Capital Corredores de Bolsa SPA y su ex gerente general, Luis Flores Cuevas, con multas de UF 8.000 -en torno a US$337 mil- cada uno, por infringir el artículo 53 inciso 2° de la Ley 18.045, al inducir a los inversionistas a la compra de cuotas de la Serie B del fondo indicado mediante “recursos engañosos, suministrando información que no se ajustó a la realidad ni a las características del fondo, dado que, entre otros elementos, informaron que se habrían realizado cuantiosos aportes por importantes inversionistas, lo que no era efectivo”.

Una radiografía del caso que involucra a LarrainVial y lo que resolvió la CMF

De acuerdo a la CMF, la administradora estructuró el fondo como una forma de resolver la mermada situación financiera de Inversiones San Antonio, de propiedad de Antonio Jalaff Sanz.

“De esa manera, los acreedores de Inversiones San Antonio podían sustituir los créditos deteriorados que aportaban al Fondo por cuotas de la Serie A del mismo. Posteriormente, pudieron ingresar otros inversionistas con aportes en efectivo adquiriendo cuotas de la Serie B”, acota la CMF.

El fondo, creado en diciembre de 2022, levantó más de 59.700UF de 30 inversionistas de la serie B, además de suscripciones millonarias en la Serie A por parte de acreedores de Jalaff como Factop, Nanomed, STF Capital y Nuevo Capital. Con dichos aportes, el Capital Estructurado I compró deudas de las sociedades ligadas a Jalaff y las transformó en instrumentos supuestamente convertibles en acciones de Grupo Patio.

En los contratos aparecía un elemento clave: una cláusula de liberación de responsabilidad que eximía a LarrainVial y sus directores de cualquier consecuencia.

El esquema incluyó novaciones de deuda, reconocimientos cruzados y promesas de conversión que dependían de reestructuraciones societarias en un enjambre de vehículos: Inversiones San Antonio, Monterey, Patio, Cayetana y Las Vegas, entre otros. Todo con el fin de mantener una participación minoritaria (menor al 3,9%) en Grupo Patio, pero sin un mercado secundario real para las cuotas del fondo.

La respuesta de LarrainVial

A través de una declaración pública, LarrainVial Activos sostuvo que “no compartimos las sanciones comunicadas hoy por la CMF”.

“Tenemos la total convicción de que nuestra compañía y sus ejecutivos han actuado en estricto apego a la normativa, resguardando siempre el interés de los aportantes de la serie B del fondo Capital Estructurado I”, acotó.

En su comunicado, LarrainVial Activos recordó que, en diciembre de 2024, anunció un acuerdo de reparación que benefició a todos los aportantes de la Serie B del Fondo Capital Estructurado I. Este acuerdo fue reconocido por la Fiscalía y se produjo luego de que la empresa conociera las graves irregularidades cometidas por terceros en el marco de la investigación del Ministerio Público.

Para la empresa, “dicho acuerdo es muestra del firme compromiso de LarraunVial Activos AGF por resguardar los intereses de los aportantes, afectados por el actuar de personas y empresas ajenas a nuestra compañía”.

“LarrainVial Activos AGF se encuentra analizando los detalles de la resolución de la CMF para recurrir oportunamente a las instancias correspondientes”, concluye en su declaración.