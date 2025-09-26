Dos de cada tres deudores del CAE se encuentran morosos y en más de la mitad de los casos el Estado tuvo que hacerse cargo de la deuda

993 mil personas figuran como deudoras del CAE, de las cuales 654 mil hasta junio debían tres o más cuotas de su crédito, pasando a estar en calidad de morosos y, eventualmente, a que el Estado sea quien se tenga que hacer cargo de su deuda.

Compartir

Sabido es que hoy en día son miles las personas que pese a haberlo solicitado y haber firmado un compromiso bancario, optan por no pagar su Crédito con Aval del Estado (CAE).

El proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) aún se encuentra lejos de ver la luz, y mientras aquello sigue en discusión en el Congreso, a junio de este año, según un documento al que tuvo acceso The Clinic, la cantidad de personas morosas alcanzó un nuevo récord.

Si el total de egresados y desertores de la educación superior adscritas al CAE ascendió a 993.051 (67 mil más que al mismo mes del año pasado), son 674.598 las personas que a junio de este año habían dejado de pagar alguna de sus cuotas.

El 66% del total, es decir, dos de cada tres personas, debe más de tres cuotas y se encuentra en mora. Y del total, el 55% ya se encuentra con su garantía ejecutada, lo que quiere decir que en dichos casos las entidades bancarias traspasaron la deuda al Estado.

Actualmente los egresados son 769.380 y los desertores 223.671. De los primeros, el 62% no paga, mientras que en el segundo grupo es el 86% el que no paga su deuda.

El informe del CAE asegura que el incremento del nivel de “mora dura”, como se cataloga a quienes deben más de tres cuotas, aumentó en cuatro puntos porcentuales para los egresados respecto de junio de 2024. En el caso de los desertores, corresponde a un aumento de un punto porcentual.

Según postula el informe emanado por la Subsecretaría de Educación Superior, “el deterioro general de los niveles de morosidad se puede explicar principalmente por falta de disposición al pago de esta deuda, expectativas de un nuevo sistema de créditos y los efectos de la transición hacia dicho sistema, y la limitación a las gestiones de cobro. Se mantienen los Beneficios de Suspensión de Pago por Cesantía o por Estudios en el Extranjero, así como el Pago Contingente al 10% del Ingreso”.

Sandro Baeza/ The Clinic

La investigadora y experta en educación de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, comenta que “estas cifras ratifican el problema de morosidad que tiene hoy el CAE, que se explica en parte por la expectativa de condonación que generó el gobierno y en parte por las nulas consecuencias que tiene hoy el no pago“.

Y agrega: “Aquí se ve que a más de la mitad de los deudores en etapa de pago se les ejecutó la garantía, lo que quiere decir que el Estado ya adquirió esas deudas y hoy tiene la atribución de cobrarlas. La pregunta que surge entonces es qué está haciendo para recuperar esas deudas con garantía ejecutada, y esto es clave pensando en el debate sobre el sistema que reemplace al CAE. Hoy se plantea que la principal ventaja del FES es que al ser el Estado el que lo administra, este podrá recurrir a mecanismos de cobranza más eficaces que los actuales. Sería importante entonces saber si esos mecanismos que hoy puede aplicar están utilizándose, si tienen realmente la eficacia que se ha supuesto y qué podemos esperar que ocurra de aprobarse el FES”.