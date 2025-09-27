 “Jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional”: dan a conocer declaraciones de Boric ante fiscal Cooper por fallida compra de la casa de Allende

"Si había algún problema constitucional, con relación a las propietarias de la casa de Allende, no tuve ninguna advertencia sobre aquello", fue parte de lo que declaró el Mandatario ante el fiscal Patricio Cooper.

El pasado viernes 28 de marzo el Presidente Gabriel Boric prestó declaración de forma voluntaria ante el fiscal Patricio Cooper, en el marco de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en torno a la fallida compra de la casa de Salvador Allende.

Y este sábado se dieron a conocer algunas declaraciones que el Mandatario realizó en dicho encuentro con Cooper.

Boric, quien fue querellado por el abogado Raimundo Palamara de la Fundación Fuerza Ciudadana a propósito de este caso, declaró ante Cooper que “durante 2022 y 2023 comencé a madurar la idea y convencerme de que las casas del expresidente (Salvador) Allende y del expresidente (Patricio) Aylwin son un patrimonio que debía ser preservado. Mantengo esa convicción hasta el día de hoy”.

En su testimonio ante Cooper, revelado por El Mercurio, el Presidente remarcó que “nunca tuve conocimiento de las tasaciones de las casas, y quiero ser claro, jamás hablé con nadie de precios ni de valores”.

A Boric también se le preguntó por conversaciones con la entonces senadora Isabel Allende y con Maya Fernández, quien al momento de su declaración ante Cooper llevaba pocos días de renunciada al cargo de ministra de Defensa.

“A su pregunta, acerca de si sostuve conversaciones con la senadora Allende o la entonces ministra Fernández respecto de la adquisición del inmueble, puedo señalar que durante 2022 y 2023, con la senadora Allende conversamos la idea de preservar patrimonialmente la casa del presidente Allende”, fue su respuesta.

En particular sobre la exministra Fernández, Boric recalcó que “nunca conversamos de la adquisición”. Asimismo, manifestó que “ni la senadora ni nadie de su familia ejerció nunca presión para la adquisición de la casa”.

“Carlos Durán me informó de esta inhabilidad”

Con la convicción de sacar adelante la compra de la casa de Allende bajo su mandato, Gabriel Boric declaró ante Cooper que “encargué a mi equipo la gestión de aquello, cuyo seguimiento quedó radicado en el equipo que dirigía Leonardo Moreno”.

Moreno, entonces encargado del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales del Segundo Piso, terminó renunciando a su cargo el 19 de marzo, justamente por los cuestionamientos en torno a la fallida compra de la casa de Allende.

Ante reiteradas consultas de Cooper, el jefe de Estado sostuvo que “jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional”. De esa forma, descartó haber sido informado por carteras como Culturas o Bienes Nacionales. “Si había algún problema constitucional, con relación a las propietarias de la casa de Allende, no tuve ninguna advertencia sobre aquello”, explicó.

Boric aseguró que fue su jefe de gabinete, Carlos Durán, el primero en informarlo sobre la inhabilidad de la compra. “Fui informado aproximadamente el 2 de enero de 2025, cuando estaba en la Antártica. Carlos Durán me informó de esta inhabilidad, por lo que ordené se detuviera este proceso”, estableció.