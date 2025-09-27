Embajadora británica: “Chile es un país excepcional, destaca a nivel global por múltiples valores y características”

Louise de Sousa, quien lleva cuatro años y medio como embajadora del Reino Unido en nuestro país, considera que los chilenos no somos conscientes del buen momento que vivimos en comparación con otros países, incluso de Europa. En declaraciones al periodista Juan Diego Montalva, disponibles en la última entrega del Newsletter Poder, la diplomática comentó: "Chile posee una economía estable, con instituciones fuertes, abierta al libre comercio y comparte con Reino Unido un enfoque ambicioso para enfrentar el cambio climático y proteger la naturaleza".

Louise de Sousa, embajadora del Reino Unido en Chile, cree que en nuestro país no somos conscientes del buen momento que vivimos en comparación con otros países, incluso de Europa.

La diplomática, que lleva cuatro años y medio en nuestro país, dio a conocer dicha impresión en un encuentro que se llevó a cabo a mediados de este año en la embajada británica con sede en Santiago.

Y tras una semana en la que la escritora nacional Isabel Allende justamente remarcó la poca valoración que tenemos los chilenos sobre nuestra realidad (en una entrevista con La Tercera), Louise de Sousa ahondó en su impresión respecto al pesimismo chileno y lo que ella considera cuáles son nuestros principales atributos como país.

El periodista Juan Diego Montalva, en su última entrega de su Newsletter Poder en The Clinic, le pidió a la embajadora británica profundizar en aquellos aspectos que nos deberían hacer mirar a nuestro país de otra manera.

“Chile es un país excepcional, que destaca a nivel global por múltiples valores y características, como su institucionalidad democrática, que aboga por el respeto de la ley internacional y los derechos humanos en el ámbito multilateral”, fue una de las declaraciones de la diplomática que en los próximos meses terminará su período en el cargo.

“Chile además posee una economía estable, con instituciones fuertes, abierta al libre comercio y comparte con Reino Unido un enfoque ambicioso para enfrentar el cambio climático y proteger la naturaleza”, agregó.

Por lo dicho, De Sousa destacó que Chile “es atractivo para empresas británicas que quieren crecer en la región aprovechando sectores en desarrollo, como el de la transición energética”.

Asimismo, la embajadora destacó los pilares de la buena relación entre Chile y el Reino Unido. “Estamos unidos por una visión común de desarrollo sostenible, apertura al mundo y compromiso con los valores democráticos”, estableció.

