Airbags falsificados de China: nueva amenaza mortal en EEUU

Airbags falsificados de China ponen en riesgo a conductores en EEUU. Investigaciones revelan muertes y accidentes por bolsas de aire defectuosas.

Compartir

Los airbags falsificados de China se han convertido en el foco de una investigación federal en Estados Unidos tras varios accidentes mortales. Fabricados por Jilin Province Detiannuo Safety Technology (DTN Airbag), estos dispositivos cuestan una décima parte de un repuesto original, pero su peligro es tan alto que las autoridades los comparan con “granadas” en caso de impacto.

Un problema que recuerda a Takata, pero más difícil de detectar

Después del escándalo de las bolsas de aire defectuosas de Takata, que obligó a la mayor llamada a revisión de la historia del automóvil, la llegada de airbags falsificados de China representa un desafío distinto. Mientras Takata era un proveedor reconocido que falló en sus estándares, DTN opera fuera de la legalidad y vende copias ilegales que imitan a las de fabricantes legítimos, según documentos citados por The Wall Street Journal.

Muertes y accidentes ligados a infladores defectuosos

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ya ha vinculado al menos siete accidentes a estas bolsas, con cinco víctimas fatales. Uno de los casos más trágicos es el de Destiny Byassee, una joven de 22 años que murió en Florida cuando el airbag de su Chevrolet Malibu explotó a apenas 48 km/h, causando heridas mortales en el cuello. Otros seis incidentes reflejan el mismo patrón: en lugar de proteger, el airbag se convierte en un proyectil letal.

Precios bajos que incentivan el riesgo

El atractivo principal de los airbags falsificados de China es su costo. Mientras un airbag original puede superar los 1.000 dólares, las copias se venden en torno a los 100 dólares. Esta diferencia ha facilitado su ingreso al mercado estadounidense, a menudo a través de talleres que desconocen el origen de la pieza o de plataformas en línea como eBay. La similitud con los repuestos auténticos engaña incluso a profesionales experimentados.

Advertencias y acciones del gobierno estadounidense

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, ha emitido una advertencia clara: instalar o distribuir estos componentes es un delito grave que pone en peligro a las familias. La NHTSA, por su parte, trabaja contra reloj para identificar vehículos y talleres afectados, y evitar que se repita una tragedia comparable a la de Takata, que provocó más de 100 muertes en todo el mundo.

Consecuencias para el mercado de repuestos

La proliferación de airbags falsificados de China plantea un reto para el comercio de autopartes y el mercado de vehículos usados. La dificultad para distinguir entre piezas auténticas y copias incrementa la responsabilidad de talleres, distribuidores y compradores. Para los consumidores, la recomendación es clara: verificar el historial de reparaciones y exigir certificación de cada repuesto de seguridad.