Cámara de Diputados aprueba y despacha a ley proyecto que fija multa para aquellas personas que no vayan a votar

La Cámara aprobó y despachó a ley la multa para quienes no asistan a votar sin justificación válida, que irá de 0,5 a 1,5 UTM. Además, se respaldó la reforma que permite sufragar a extranjeros residentes por más de 10 años en Chile.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, y despachó a ley, el proyecto del Ejecutivo que fija una multa para aquellas personas que no asistan a votar en las elecciones.

La iniciativa fue aprobada por 127 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones. De esta forma, la Cámara respaldó las modificaciones del Senado “al proyecto que sanciona el incumplimiento de la obligación de sufragar, con las excepciones que indica”. Con esta ley, quienes no presentan una excusa correspondiente y no asistan a votar se exponen a una multa que va desde los 0,5 UTM (34.632) a 1,5 (103.897), quedando a criterio del juez respectivo.

Por otro lado, los diputados también aprobaron el proyecto de reforma constitucional con respecto al derecho a voto de los ciudadanos extranjeros. De este modo, podrán votar los extranjeros avecindados en Chile por más de 10 años ininterrumpidos y que no registren salidas del país por más de 90 días en un periodo de un año.

La ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, agradeció a los diputados “por el respaldo amplio y transversal que han tenido los dos proyectos que hemos despachado el día de hoy a ley. Más que dos proyectos de multa para voto y reforma constitucional para elevar los requisitos de voto extranjero, es el cumplimiento de la palabra empeñada“.

En tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó el trabajo de Lobos afirmando que logró generar “una base de entendimiento que ha permitido que hoy se despache, por una amplia mayoría, el proyecto de ley que establece la sanción. Por otro lado, hace más exigente el voto respecto a los extranjeros para los eventos electorales subsiguientes, es decir, se aplica para las elecciones siguientes y no para las de este año”.

“Esto ha terminado en la forma en la cual el gobierno planteó desde un principio, conforme al mensaje que el Presidente presentó el año pasado. El que permitió que la elección municipal se realizada con algún tipo de sanción”, añadió Elizalde.