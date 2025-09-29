$20 millones y un auto nuevo: el premio que buscan los finalistas de “Top Chef VIP”, con Carolina Soto y Ricardo Fernández entre los últimos concursantes

Tras tres meses de competencia y 18 participantes en carrera, “Top Chef VIP” definirá este miércoles a su nuevo ganador, mientras Chilevisión se prepara para estrenar “Fiebre de Baile”, su próxima gran apuesta de entretención con figuras del espectáculo y el deporte.

La tercera temporada de Top Chef VIP llega a su fin. El programa de cocina concluirá este miércoles 1 de octubre, jornada en la que tres finalistas se enfrentarán por el premio mayor del espacio de Chilevisión.

La semana pasada, el cantante Dani Ride abandonó la competencia, dando paso a la última etapa a Carolina Soto, Ricardo Fernández, Yamila Reyna y Mafe Bertero. Sin embargo, uno de ellos será eliminado en el capítulo de este martes 30 de septiembre, tras un largo recorrido en el certamen.

El programa comenzó a fines de junio, por lo que completará tres meses al aire al momento de su desenlace. En total, fueron 18 competidores quienes iniciaron esta temporada con la esperanza de coronarse campeones y llevarse la gran recompensa: $20 millones y un auto Haval Jolion Híbrido, avaluado en otros $20 millones.

A la etapa final de este miércoles llegarán tres participantes con la opción de quedarse con el título de la tercera temporada y el premio, que en años anteriores se adjudicaron la comediante Belén Mora y la comunicadora Javiera Acevedo.

Como adelanto, en el capítulo de este lunes, los cuatro concursantes que aún siguen en competencia deberán enfrentarse a un innovador desafío culinario. El ganador obtendrá un beneficio especial en la antesala de la gran final.

En tanto, la semifinal será este martes, instancia en la que se desarrollará una nueva prueba que definirá al último eliminado y a los tres finalistas de la tercera temporada de Top Chef VIP.

La gran final se transmitirá el miércoles 1 de octubre a las 22:30 horas, en horario prime. En este último capítulo se revelará quién logrará conquistar el paladar de los tres reconocidos chefs de talla internacional que integran el jurado: Fernanda Fuentes-Cárdenas, Sergi Arola y Benjamín Nast.

Con el fin del programa de cocina, que no obtuvo los resultados esperados en el canal, se abrirá un nuevo espacio en la parrilla de entretención con Fiebre de Baile, el nuevo estelar de baile que ya cuenta con varios confirmados: Esteban Paredes, Gabriel Urzúa y Princesa Alba, entre otros.

Además, el programa contará con un jurado de primer nivel, integrado por figuras que aportarán experiencia, técnica, carisma y distintas miradas para enriquecer la competencia: Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y los hermanos Power Peralta. En total, serán 18 los participantes del espacio, cuyo estreno aún no tiene fecha definida.