Financiamiento de derechos sociales y política internacional: los nudos de Jara para presentar su postergado programa presidencial

Se espera que la abanderada presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana entregue durante estos días los detalles de su programa de gobierno. Fuentes al interior de la alianza señalan que las tensiones se concentran en el área económica y en la política internacional.

Pese a que las candidaturas presidenciales se inscribieron a mediados de agosto, la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, se tomó varias semanas para afinar su programa de gobierno en el cual busca incorporar ideas desde los distintos bloques políticos que la respaldan tanto dentro de la alianza de gobierno como fuera de ella.

Fue el pasado 17 de septiembre cuando las 26 comisiones temáticas del comando de Jeannette Jara entregaron las propuestas que formarán parte de ese documento, el cual se vuelto un dolor de cabeza ya que se había comprometido que este estaría listo durante septiembre.

En el equipo de la exministra del Trabajo señalan que será durante los próximos días la presentación y que actualmente se está en la etapa de sistematizar y armonizar los insumos del texto.

Las presiones para acelerar ese trabajo ha venido desde el propio Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana.

“Yo estoy esperando que me manden el borrador de programa definitivo, que me lo iban a enviar el 17 (de septiembre). He hecho presente que ya estamos a 23″, advirtió ese día el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Por su parte, un día más tarde, el senador PS José Miguel Insulza comentó que “hace falta mayor coordinación, más acuerdos y más reuniones”.

Con todo, al interior del comando desdramatizan estas presiones. Aseguran que los diálogos entre los representantes de los partidos de la alianza han sido constantes, aunque reconocen que el principal nudo ha estado en armonizar dos materias: las medidas económicas y la forma de compatibilizarlas cómo se financiarán los derechos sociales.

Según explican miembros del oficialismo, la resolución de esta materia ha sido particularmente compleja, en la medida que se busca dar señales claras de crecimiento, responsabilidad fiscal y generación de empleo. Esto, considerando que en el programa de primarias se planteaba impulsar el crecimiento a partir de la demanda interna y avanzar hacia la nacionalización del cobre y el litio. Ambas propuestas fueron ampliamente criticadas por las demás fuerzas oficialistas y, según advierten en el comando, hoy están descartadas.

Otro tema que genera tensión entre las fuerzas del oficialismo son las definiciones en materia internacional, un aspecto en el que el propio Insulza manifestó interés.

Esto, considerando que la semana pasada la candidata Jara afirmó que el régimen cubano es una dictadura, contraviniendo una definición histórica de su partido e, incluso, declaraciones previas de ella misma cuando fue candidata presidencial de primarias del Partido Comunista y de Acción Humanista: “Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro”.

Frente a las inquietudes planteadas por dirigentes de la alianza, la vocera de campaña, Laura Albornoz, aseguró comprender “la inquietud del senador Huenchumilla” en Radio Pauta la semana pasada. “Tienen razón en el sentido de que les habría gustado tener antes el programa. Va a estar el 1 de octubre, pero tomamos la decisión de hacerlo participativo. Porque uno puede redactar un programa aquí en Santiago y luego llega a Concepción o Coyhaique, y son otras las preocupaciones”, agregó en esa misma línea.

El programa de Jara en detalle

Los presidentes de los partidos oficialistas esperan que desde el miércoles al viernes se socialice la síntesis del trabajo realizado por las 26 comisiones temáticas y, según comentan, existe tranquilidad de que para esa fecha se despejen las dudas en torno a materias económicas, responsabilidad fiscal y definiciones internacionales.

Y es que, además del programa de 62 páginas que ya fue publicado, aseguran que lo que se dará a conocer ahora será el detalle preciso de los ejes ya presentados y que, de hecho, durante las últimas semanas se han ido adelantando algunas medidas —como en salud dental— a modo de mostrar avances concretos.

Miembros del comando de Jara confirmaron que esta semana se llevará a cabo el último encuentro de “Soluciones para Chile” —instancia en que se explican medidas en detalle— en la Región Metropolitana. Además, habrá una reunión con las presidencias de los partidos para dar cierre oficial al proceso de construcción programática.

Desde el equipo afirman que ya se han presentado más de 170 medidas enfocadas en las urgencias ciudadanas en trabajo, crecimiento, seguridad y salud. El nuevo anuncio, en tanto, incorporará áreas como deporte, cultura, mecanismos anticorrupción y, lo que varios esperan con especial atención, definiciones en política exterior.

Respecto a la supuesta demora en la construcción programática, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, lo descarta: “Se ha instalado un debate y una idea que no es real respecto al programa. Debemos recordar que, si bien la candidata hizo un reseteo de su programa de primarias, este fue reemplazado en el Servel por las líneas estratégicas del Gobierno de Jeannette Jara, documento que además está siendo especificado día a día”.

En esa línea, sostuvo: “No veo un atraso, porque el cronograma acordado en julio ha sido estrictamente cumplido”.

Asimismo, enfatizó que “no hay que confundirse con el programa en sí y las medidas específicas para el Gobierno de Jeannette, que serán detalladas técnica y presupuestariamente cuando corresponda. Esto es un plus respecto de otros candidatos que se quedan en ideas o no señalan la sustentabilidad de sus proyectos”.

Por su parte, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, coincidió en que no existe un atraso:

“El programa de Jeannette existe, está publicado, tiene 60 páginas, 177 medidas, y ahora los equipos de todos los partidos están trabajando en definiciones más precisas de cada área”.