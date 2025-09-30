De enero a mayo: la cronología de las tres sigilosas reuniones del Gobierno con la hija de Bernarda Vera y el motivo por el que aún recibe pensión

La exposición mediática del caso de Bernarda Vera —presentada como detenida desaparecida y luego supuestamente hallada con vida por un equipo de prensa— estalló como una verdadera bomba de racimo para el Gobierno. Este artículo revela detalles inéditos de tres reuniones –previas a la revelación– entre funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda y Claudia Rey Vera, hija de la mujer y beneficiaria de una pensión que, a diferencia del régimen habitual de 25 años, se extendió debido a una severa discapacidad motora que la mantiene con buena parte de su cuerpo inmovilizado. En esos encuentros, Claudia expuso su total desconocimiento sobre el paradero de su madre. Fuentes gubernamentales confirmaron a The Clinic que la familia desconfía de que la mujer ubicada en Argentina sea efectivamente Bernarda Vera y que ya se encuenta en proceso una prueba de ADN para confirmar el parentesco.

La primera reunión fue enero. Integrantes del equipo del Plan de Búsqueda le solicitaron a la hija de Bernarda Vera, detenida desaparecida que habría sido descubierta con vida en Argentina, un encuentro en las instalaciones del Ministerio de Justicia.

A esa cita, Claudia Rey Vera, hija de Bernarda, llegó acompañada de una de sus hijas. También habrían estado los equipos de búsqueda y psicosocial del Plan; y la ONG Cintras, que trabaja con familiares y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

El motivo de la reunión era que en el Plan de Búsqueda tenían sospechas fundadas de que Bernarda Vera se encontraba con vida, lo que finalmente explotó esta semana tras un reportaje de Chilevisión. Según pudo saber The Clinic, la reacción de la hija en enero fue de incredulidad, y se negó a recibir el informe de casi 50 páginas que había preparado el Ministerio, ya que no era primera vez que le decían “rumores” sobre el caso. De hecho, habría dicho que en una ocasión viajó fuera del país infructuosamente buscando a su madre.

Luego, pocos meses después, hubo una segunda reunión en la que participó una hermana de Bernarda Vera, que reside en el sur de Chile, y en la que fue acompañada por la hija de Claudia Rey (la misma que había participado en la reunión anterior). Nuevamente, según presentes en el encuentro, la reacción fue negativa a la información que se les entregó.

Al poco tiempo, en mayo, hubo una tercera reunión en la que participó nuevamente Claudia Rey. Ahí se mostró dispuesta a recibir el informe del Ministerio de Justicia, pero seguía sin creer lo que estaba viendo, según le planteó a los equipos presentes. En esa reunión, además, se abordó la opción de buscar la fórmula para exigirle un examen de ADN en Argentina a la sospechosa para confirmar que fuera Bernarda Vera.

Esta semana, en todo caso, funcionarios del Plan de Búsqueda se volvieron a comunicar con la familia de Vera para ver cómo se encontraba con la emisión del reportaje.

Según información del Gobierno, Rey ha dicho que está muy afectada por lo que ha sucedido con su madre y que incluso ha recibido amenazas por los hechos que han sido dados a conocer.

La pensión de cerca de $380 mil

Claudia Rey mantiene contacto fluido con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Pese a que los hijos mayores de 25 años dejan de recibir pensión por ser familiares de detenidos desaparecidos, Claudia Rey mantiene su beneficio. ¿El motivo? Tiene una discapacidad física de gran parte de su cuerpo, por lo que sigue recibiendo pensión.

Según pudo saber The Clinic, el monto de la pensión es de alrededor de los $380 mil, y el Gobierno sigue otorgando el beneficio, a través del Programa de Reparación y Atención en Salud (PRAIS) -entidad que también ha sido parte de las reuniones-. Para poder retirarlo, aseguran, tendría que haber una comprobación total de la identidad de Vera, lo que todavía no ha sucedido a la espera del ADN.