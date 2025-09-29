Quién es Bernarda Vera, la exmilitante del MIR que figuraba como detenida desaparecida mientras realmente residía en Argentina

Un reportaje reveló que Bernarda Vera, mirista, figuraba dentro del Informe Rettig como detenida desaparecida, razón por la que su hija chilena continuaba buscándola hasta el día de hoy. Aquí la historia de la profesora que tras ser detenida en dictadura logró huir de Chile.

Según los registros chilenos, en octubre de 1973 habría sido la última vez que se habría visto a la entonces militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), Bernarda Rosalba Vera Contardo, quien en ese entonces tenía 27 años y era perseguida por agentes militares de la dictadura.

Vera era una profesora de enseñanza básica en la escuela de Puerto Fuy, en la Región de Los Ríos.

En el sitio del Museo de la Memoria, Vera figura como ejecutada el 10 de octubre de 1973, tras haberse presumido que habría sido detenida junto a un grupo de obreros y militantes de partidos a fines de la Unidad Popular. Testigos dijeron que se ocultaba en el Complejo Maderero Panguipulli.

Ahí habrá sido fusilada en el Puente Villarrica, sobre el Río Toltén, dado que se le acusaba haber participado en el asalto al Retén Neltume. En el Informe Rettig es detenida desparecida desde esa fecha.

A la mañana siguiente, cuando la gente comenzó a replegarse “ella pasó por la casa de mi tía, por lo que se sabe que el día 12 de septiembre estuvo acá, y luego se fue rumbo a Pilmaiquén. Ahí es donde mi tía no la vio nunca más“, aseguraba en 2019 a RioenLinea Anita Durán, una profesora que había trabajado junto a Vera.

Ese es el relato que hoy en día se encuentra en entredicho, luego de que Chilevisión emitiera un reportaje donde se mostraría que Bernarda Vera habría logrado escapar de una detención y habría cruzado hacia Argentina, país donde actualmente se encuentra viviendo en Mar del Plata.

Antes de eso también, de acuerdo a los antecedentes que recopiló el medio, estuvo viviendo en Suecia, entre 1978 y 1999. En todos sus movimientos, que tienen registro desde 1975 a la fecha, se pueden observar traslados entre los países, un matrimonio y nacimientos de hijos.

Sospechas previas de que Vera habría sido vista en Argentina, Brasil y Europa

Hace años existían sospechas de que Vera habría sido vista en Brasil y Argentina. Así también hay registros en redes sociales de quienes dicen haberla conocido, asegurando que había quienes la vieron en Europa y en Brasil, pero los mismo habían negado que ello fuera probable.

Sin embargo, lo que habría relatado a dicho medio las profesoras que compartieron con Bernarda en Puerto Fuy, Ida Sepúlveda y Anita Durán, ambas negaron categóricamente que ello fuese una posibilidad, “debido a que —según relató Sepúlveda—, ella hubiese vuelto por su hija“.

Y es que Bernarda Vera, al huir de Chile, dejó atrás a una de sus hijas, quien luchó incansablemente por encontrar a su madre. Ella misma fue contactada por el canal de televisión para la emisión del reportaje, ante lo cual declaró que si bien no tenía antecedentes del caso, en caso de que su madre estuviera viva, está segura que la hubiese contactado.